Полезная замена варенью: не отличить, а пользы хоть отбавляй

Нутрициолог Брыкин назвал перетертые ягоды отличной альтернативой варенью

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Перетертые с добавлением сахара ягоды и "пятиминутка" обладают значительно большим содержанием витаминов по сравнению с традиционным вареньем, как утверждает спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин.

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По мнению эксперта, варенье с косточками, такое как вишневое или яблочное, не рекомендуется хранить более года, так как в косточках содержится вещество, которое при долгосрочном неправильном хранении может вызвать серьезное отравление.

Диетолог подчеркнул, что споры плесени, образующиеся на поверхности варенья, могут проникнуть внутрь и выделять микотоксины. Когда они попадают в организм, они могут накапливаться и вызывать аллергические реакции, а также тяжелые отравления.

Специалист напомнил, что традиционный рецепт варенья предполагает использование большого количества сахара, обычно в пропорции один к одному, и избыток сахара может стать причиной ожирения и различных заболеваний.

По мнению диетолога, более предпочтительной альтернативой традиционному варенью являются ягоды или фрукты, которые были перетерты с добавлением сахара.