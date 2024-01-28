От рыбы только польза: совсем не так

Терапевт Королева назвала тунец самой вредной рыбой для здоровья

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно информации от врача-терапевта, диетолога и доктора медицинских наук Маргариты Королевой, самой вредной для здоровья рыбой считается тунец.

Эксперт подчеркнула, что рыбы, плавающие в море долгое время и достигшие значительного размера, такие как тунец, могут накапливать соли тяжелых металлов, включая ртуть. Регулярное употребление такой рыбы в пищу может стать источником интоксикации. Интоксикация, согласно ее высказыванию, приводит к быстрой утомляемости, снижению работоспособности и падению иммунитета.

Кроме того, употребление тунца может вызывать нарушение работы печени, которая играет ключевую роль в детоксикации организма. Ферменты становятся менее эффективными в выводе метаболитов, что приводит к оксидативному стрессу, повреждению клеток из-за окислительных процессов. Это, в свою очередь, увеличивает риск развития различных патологических процессов в организме.

Специалист советует ограничивать употребление тунца в пищу и предпочитать более безопасные виды рыбы. Она рекомендует включать в рацион небольшие по размерам рыбы, такие как тресковые виды, которые не накапливают соли тяжелых металлов в больших количествах. Такие рыбы, по словам диетолога, являются более полезными, поскольку они обеспечивают организм достаточным количеством минералов и легко усваиваемым белком.