К сожалению, это лакомство категорически запрещено этим людям

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Врач Соломатина объяснила, кому нельзя есть мандарины

1:41
Здоровье

О том, при каких заболеваниях стоит избегать употребления мандаринов, поделилась информацией врач-диетолог Елена Соломатина.

Врач Соломатина объяснила, кому нельзя есть мандарины
Фото: wikimedia.org by 7'o'7 is licensed under public domain

В соответствии с высказыванием специалиста, употребление этих фруктов не рекомендуется при индивидуальной непереносимости, а также при обострении болезней желудочно-кишечного тракта, таких как панкреатит, гастрит и колит.

"Цитрусовые являются достаточно аллергенными, и даже у лиц без истории аллергий на них может возникнуть аллергическая реакция при чрезмерном употреблении. Рекомендуется воздержаться от употребления мандаринов при наличии индивидуальной непереносимости", — подчеркнула диетолог.

Тем не менее Соломатина выделила полезные свойства этих фруктов, отметив наличие в них большого количества витамина C, защищенного биофлавоноидами, также присутствующими в мандаринах. Данный витамин играет важную роль в поддержании иммунной системы и ответственен за синтез антител.

Биофлавоноид нарингин, содержащийся в белых перепонках, обладает мощным антиоксидантным эффектом. Калий, богато представленный в мандаринах, способствует предотвращению отеков и укреплению сердца. Клетчатка, присутствующая в этих цитрусовых, помогает очистке организма, а органические кислоты улучшают обмен веществ, а аромат мандаринов приятно тонизирует. Кроме того, утверждается, что эти фрукты обладают выраженными бактерицидными и противогрибковыми свойствами.

Диетолог советует потреблять не более двух-трех мандаринов ежедневно. По желанию можно употреблять и четыре, однако рекомендуется распределить их между разными приемами пищи.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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