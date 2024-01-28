Как избавить своего ребенка от лишнего веса?

Распространение детского ожирения продолжает нарастать, при этом возрастные заболевания становятся все более актуальными. Как помочь ребенку избавиться от лишнего веса, рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова из Клиники ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».
По ее мнению, избыточный вес наблюдается у 10-30% младших школьников и каждого четвертого подростка. Несмотря на это, многие родители, поглощенные любовью к своим детям, не замечают эту проблему. Избыточный вес, по словам специалиста, наносит вред как физическому, так и психическому здоровью ребенка.
Помимо возможных проблем с обменом веществ, лишние килограммы оказывают дополнительное давление на суставы и позвоночник, могут стать причиной насмешек со стороны сверстников и вызвать у ребенка комплексы, сопровождающие его на протяжении всей жизни. Если вес ребенка превышает возрастную норму на 15%, рекомендуется консультация с эндокринологом. Также необходимо немедленно корректировать питание и образ жизни.
Доктор советует сбалансировать потребление белков, жиров и углеводов, а также обеспечить достаточное поступление кальция для укрепления костей, поэтому вегетарианство не является оптимальным вариантом.
Залетова рекомендует уменьшить порции и калорийность блюд, исключить из рациона пищу с высоким содержанием жира и сахара. Острые, копченые, маринованные блюда и майонез лучше также исключить.
Организация питания по расписанию является важным моментом, так как частые перекусы могут стать причиной избыточного веса. Ребенок должен знать, когда у него завтрак, обед, полдник и ужин, что облегчит контроль со стороны родителей. Промежутки между приемами пищи можно увеличивать постепенно, но количество приемов должно быть 4-5 раз в день.
Сладкое не стоит полностью лишать ребенка, однако вредные десерты можно заменить полезными фруктами, ягодами или натуральной пастилой. Также важно привить привычку пить чистую воду и чай, оптимальное потребление которых составляет примерно 25 мл на 1 кг массы тела.
Диетолог также рекомендует ужинать всей семьей, следить за тем, чтобы ребенок не торопился с едой. Прием пищи лучше проводить в кухне или столовой, а не перед экраном компьютера или телевизора. Подача блюд должна быть эстетичной, чтобы удовольствие доставлялось не только вкусом, но и внешним видом пищи.
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