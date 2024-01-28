Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В ГИБДД назвали способ избежать наказания, если алкотестер показал наличие алкоголя
Теннисистка Соболенко о праздновании победы на Australian Open: танцы, сладости и веселье
Путин и Лукашенко осмотрели мировой хоккейный гигант: СКА Арена в Санкт-Петербурге
Врач Соломатина объяснила, кому нельзя есть мандарины
Судебный этюд: Анастасия Волочкова оштрафована на 40 тысяч рублей
На вашем участке нет рябины? Посадите её, и не одну
Румыния поднимает вопрос о части территорий Украины, предложив сближение с Россией
Ученые назвали причину вымирания хеттской цивилизации
В Китае ученые выявили новый вид COVID-19 со 100%-ной летальностью
Как избавить своего ребенка от лишнего веса?

Диетолог Залетова объяснила, как ребенку легко избавиться от лишнего веса

2:33
Здоровье

Распространение детского ожирения продолжает нарастать, при этом возрастные заболевания становятся все более актуальными. Как помочь ребенку избавиться от лишнего веса, рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова из Клиники ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».

Диетолог Залетова объяснила, как ребенку легко избавиться от лишнего веса
Фото: openverse "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.

По ее мнению, избыточный вес наблюдается у 10-30% младших школьников и каждого четвертого подростка. Несмотря на это, многие родители, поглощенные любовью к своим детям, не замечают эту проблему. Избыточный вес, по словам специалиста, наносит вред как физическому, так и психическому здоровью ребенка.

Помимо возможных проблем с обменом веществ, лишние килограммы оказывают дополнительное давление на суставы и позвоночник, могут стать причиной насмешек со стороны сверстников и вызвать у ребенка комплексы, сопровождающие его на протяжении всей жизни. Если вес ребенка превышает возрастную норму на 15%, рекомендуется консультация с эндокринологом. Также необходимо немедленно корректировать питание и образ жизни.

Доктор советует сбалансировать потребление белков, жиров и углеводов, а также обеспечить достаточное поступление кальция для укрепления костей, поэтому вегетарианство не является оптимальным вариантом.

Залетова рекомендует уменьшить порции и калорийность блюд, исключить из рациона пищу с высоким содержанием жира и сахара. Острые, копченые, маринованные блюда и майонез лучше также исключить.

Организация питания по расписанию является важным моментом, так как частые перекусы могут стать причиной избыточного веса. Ребенок должен знать, когда у него завтрак, обед, полдник и ужин, что облегчит контроль со стороны родителей. Промежутки между приемами пищи можно увеличивать постепенно, но количество приемов должно быть 4-5 раз в день.

Сладкое не стоит полностью лишать ребенка, однако вредные десерты можно заменить полезными фруктами, ягодами или натуральной пастилой. Также важно привить привычку пить чистую воду и чай, оптимальное потребление которых составляет примерно 25 мл на 1 кг массы тела.

Диетолог также рекомендует ужинать всей семьей, следить за тем, чтобы ребенок не торопился с едой. Прием пищи лучше проводить в кухне или столовой, а не перед экраном компьютера или телевизора. Подача блюд должна быть эстетичной, чтобы удовольствие доставлялось не только вкусом, но и внешним видом пищи.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Гудилова Юлия
Использует все современные виды диагностики, лечения и профилактики гастритов, язвенной болезни, функциональных диспепсий, поражений пищевода при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и других гастроэнтерологических заболеваний.
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Популярное
Мелкой и кривой морковка становится из-за этих ошибок неопытных дачников

Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.

Мелкой и кривой морковка становится из-за этих ошибок неопытных дачников
Стало известно, как быстро поднять в дачном доме температуру до комфортной
Не только обогреватель: 8 проверенных способов, как прогреть дачу зимой
Не выбрасывайте помидорных пасынков: это и новые кусты, и средство от вредителей, и удобрения
Почему инспекторы ГИБДД спрашивают водителей о потреблении алкоголя и как лучше на это отвечать
Мятежный Техас вооружается бронетехникой: США — на пороге гражданской войны Дмитрий Плотников Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон Сергей Лебедев ВС РФ готовятся взять ещё один укрепрайон ВСУ в Авдеевке, чтобы её освободить Любовь Степушова
Топливо до отказа: почему производители автомобилей рекомендуют полный бак и как это влияет на его работу
"Высокую концентрацию титулованных идиотов": стюардесса назвала салон самолета, который набит худшими людьми
Кошачьи намеки: как расшифровать знаки, которые говорят о том, что вашему питомцу нужно внимание
Кошачьи намеки: как расшифровать знаки, которые говорят о том, что вашему питомцу нужно внимание
Последние материалы
Украина рассматривает продажу брони от мобилизации бизнесменам
Школьница из Подмосковья отдала мошенникам более 275 тысяч рублей
В ГИБДД объяснили, может ли водитель не открывать багажник по требованию инспектора ДПС
Диетолог Залетова объяснила, как ребенку легко избавиться от лишнего веса
Эффект одуванчика: 5 советов, чтобы волосы не пушились даже в дождливую погоду
Фильм президента Занзибара стал причиной внезапного роста туристического потока в декабре 2023 года
Говядина с черносливом и сухим вином просто тает во рту
Певец Сергей Пенкин: артисты с двойным гражданством являются предателями России
Посадите горчицу, чтобы дома всегда была зелень
Словно курение: обнаружено негативное влияние одиночества на здоровье человека
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников