Как избавить своего ребенка от лишнего веса?

Диетолог Залетова объяснила, как ребенку легко избавиться от лишнего веса

2:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Распространение детского ожирения продолжает нарастать, при этом возрастные заболевания становятся все более актуальными. Как помочь ребенку избавиться от лишнего веса, рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова из Клиники ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».

Фото: openverse "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.

По ее мнению, избыточный вес наблюдается у 10-30% младших школьников и каждого четвертого подростка. Несмотря на это, многие родители, поглощенные любовью к своим детям, не замечают эту проблему. Избыточный вес, по словам специалиста, наносит вред как физическому, так и психическому здоровью ребенка.

Помимо возможных проблем с обменом веществ, лишние килограммы оказывают дополнительное давление на суставы и позвоночник, могут стать причиной насмешек со стороны сверстников и вызвать у ребенка комплексы, сопровождающие его на протяжении всей жизни. Если вес ребенка превышает возрастную норму на 15%, рекомендуется консультация с эндокринологом. Также необходимо немедленно корректировать питание и образ жизни.

Доктор советует сбалансировать потребление белков, жиров и углеводов, а также обеспечить достаточное поступление кальция для укрепления костей, поэтому вегетарианство не является оптимальным вариантом.

Залетова рекомендует уменьшить порции и калорийность блюд, исключить из рациона пищу с высоким содержанием жира и сахара. Острые, копченые, маринованные блюда и майонез лучше также исключить.

Организация питания по расписанию является важным моментом, так как частые перекусы могут стать причиной избыточного веса. Ребенок должен знать, когда у него завтрак, обед, полдник и ужин, что облегчит контроль со стороны родителей. Промежутки между приемами пищи можно увеличивать постепенно, но количество приемов должно быть 4-5 раз в день.

Сладкое не стоит полностью лишать ребенка, однако вредные десерты можно заменить полезными фруктами, ягодами или натуральной пастилой. Также важно привить привычку пить чистую воду и чай, оптимальное потребление которых составляет примерно 25 мл на 1 кг массы тела.

Диетолог также рекомендует ужинать всей семьей, следить за тем, чтобы ребенок не торопился с едой. Прием пищи лучше проводить в кухне или столовой, а не перед экраном компьютера или телевизора. Подача блюд должна быть эстетичной, чтобы удовольствие доставлялось не только вкусом, но и внешним видом пищи.