Хроническая усталость, проблемы с ЖКТ: на что влияет дефицит витамина В1

Врач-терапевт Людмила Лапа предупреждает о потенциальных негативных последствиях дефицита витамина B1 в организме человека. Она отмечает, что основное воздействие недостатка этого витамина проявляется в работе пищеварительной системы.
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По словам специалиста, недостаток тиамина может привести к болям в желудочно-кишечном тракте, а также вызвать тошноту и рвоту. Эти проявления, как подчеркивает врач, часто наблюдаются у тех, кто долгое время придерживается диет.
Отмечается также, что нехватка витамина B1 может оказать негативное воздействие на нервную систему. Тиамин известен своей способностью повышать умственные функции человека. При его дефиците могут возникнуть резкие изменения в настроении, хроническая усталость и проблемы с памятью.
Для компенсации дефицита этого витамина врач рекомендует употребление в достаточном количестве орехов и круп.
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