Похудеть — легко: это главные правила, которых нужно придерживаться

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Диетолог Кабанов назвал главные правила для успешного похудения: отказ от алкоголя и баланс

4:27
Здоровье

Начинается диета, обычно строгая и низкокалорийная, которая быстро приносит определенное количество потерянных килограммов. Радостно примеривая новую одежду, постепенно возвращаешься к обычному образу жизни, осознавая, что длительное ограничение себя в пище на диете — невозможная задача.

Диетолог Кабанов назвал главные правила для успешного похудения: отказ от алкоголя и баланс
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

И вот тут-то твои килограммы возвращаются, принося с собой несколько новых. Новые наряды уже не подходят, а старые с трудом надеваются. Приходится снова менять гардероб или бороться с избыточным весом. И так замкнутся круги.

К сожалению, многие, стремящиеся похудеть и ищущие идеальную диету, оказываются в этом замкнутом круге. Будь то кремлевская, диета по Дюкану, капустная, гречневая, яблочная, или пять разгрузочных дней — кажется, что вот-вот будет найден магический ключ. Но, увы, это далеко не так.

"Любая диета — это временные меры," — объясняет диетолог-консультант Алексей Кабанов.

"Вы достигаете ожидаемого эффекта, а затем постепенно возвращаетесь к привычному, чаще всего неправильно сбалансированному питанию."

Большинство жестких диет основаны на строгом ограничении калорий, часто предлагая отказаться от некоторых продуктов, заменяя их другими. Например, на кето-диете ограничивают углеводы и употребляют много жирных продуктов, а по системе Пьера Дюкана предлагается убрать из рациона большую часть продуктов с высоким содержанием углеводов, отдавая предпочтение белку и жиру. Монодиеты на гречке или яблоках, а также японская макробиотика делают акцент на сложных углеводах, но в них меньше белков.

"Важно помнить, что цель любой диеты — сбросить лишний вес," — поясняет Кабанов.

"Это, конечно, хорошо, но также важно не забывать о состоянии здоровья. Поэтому рекомендуется составлять диету с учетом особенностей организма и хронических заболеваний под наблюдением врача. Важно определить причины набора лишнего веса."

Чаще всего ожирение является результатом неправильного питания. "Не ошибусь, предположив, что у многих людей в рационе слишком много продуктов, содержащих сахар и насыщенные жиры," — отмечает диетолог. "Особенно их много в животной пище и молочной продукции."

Если мы ищем решение, которое поможет навсегда избавиться от лишнего веса и выйти из этого замкнутого круга, единственным эффективным способом является правильное, системное и долгосрочное планирование рациона питания.

"Такое питание — это залог здоровья и привлекательного внешнего вида," — подчеркивает эксперт.

Сбалансированное и правильное питание — это не временные меры, а постоянные изменения. И вот здесь ключевое правило: будьте готовы изменить свой рацион на долгое время, в идеале, на всю жизнь. Ваше питание должно быть вам приятно, чтобы вы могли легко придерживаться правил здорового рациона.

Алексей Кабанов предлагает следовать нескольким простым правилам:

Максимально откажитесь от добавленного сахара

Сладкие напитки, сахар в чае или кофе, сахар в любых продуктах — это путь к ожирению, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям. Избавиться от сахара сразу трудно, так как мозг испытывает удовлетворение при его употреблении, но постепенно двигаться в этом направлении важно.

Сократите потребление мясной и молочной продукции

Не стоит полностью отказываться от них, но мы часто употребляем их слишком много, что приводит к избытку насыщенных жиров и, соответственно, к ожирению.

Полный отказ от алкоголя

Алкогольные напитки вредны и калорийны. Регулярное употребление алкоголя может вызвать ожирение и другие связанные с этим проблемы. Отказ от алкоголя — здравый шаг.

Включите в свой рацион больше растительных продуктов

Овощи, фрукты, бобовые, злаки, орехи — все это источники растительных протеинов, клетчатки и важных для организма растительных жирных кислот, необходимых для здоровья мозга и улучшения работы сердечно-сосудистой системы. Растительные продукты также богаты витаминами и антиоксидантами, которых часто не хватает в рационе, основанном главным образом на животных продуктах.

Следуя этим простым правилам, вы сможете создать сбалансированный рацион и долгосрочную диету, которую легко будете соблюдать. Это поможет вам не только похудеть, но и поддерживать здоровый вес на протяжении всей жизни.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
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