Это причины, из-за которых давление просто взлетает

Терапевт Голубенко выделила основные причины повышенного давления: усталость и почки

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Лидия Голубенко выделила пять основных факторов, способствующих увеличению артериального давления.

Фото: openverse "Know your blood pressure." by jlcampbell104 is marked with CC0 1.0.

По мнению специалиста, эти причины можно разделить на относительно безопасные и более серьезные. Гипертоникам известно, что давление может повышаться вечером из-за обыденной усталости. Также внешние факторы, такие как поздний и плотный прием пищи или напитков, могут стать провокаторами этого явления.

С возрастом увеличивается риск повышения артериального давления из-за потери эластичности стенок артерий, их кальцинирования, а также снижения чувствительности рецепторов к стимулам. Нарушения сна, синдром ночного апноэ с остановками дыхания и храп также могут привести к повышению давления.

Терапевт Голубенко также отмечает, что проблемы с почками могут влиять на артериальное давление как в ночное, так и в дневное время. Это объясняется тем, что ночью кровь выделяет большое количество ренина — гормона, регулирующего давление и инициирующего сложные процессы, способствующие гипертензии.

В конце концов, панические атаки также могут привести к скачкам артериального давления. В таких случаях человек резко возбуждается, испытывает дефицит воздуха, сильно потеет, и его сердце начинает биться быстрее, вызывая тревогу и необоснованный страх. Такие атаки могут длиться до полутора часов.