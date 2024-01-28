Этот неожиданный симптом говорит о больном сердце: обратите внимание

Врачи информируют о недостаточно известном признаке, который может свидетельствовать о проблемах с сердечно-сосудистой системой: отечные лодыжки.
Специалисты отмечают, что отек возникает из-за задержки жидкости в окружающих тканях, вызванной выделением мельчайших капилляров — кровеносных сосудов. Обычно отек в области лодыжек может быть результатом употребления избыточного количества соленой пищи, беременности, предменструального синдрома или приема определенных препаратов.
Тем не менее, этот признак также может указывать на наличие сердечной недостаточности, поэтому врачи рекомендуют обратить на него внимание. Важно отметить, что самостоятельная диагностика следует исключить.
При появлении отека, особенно сопровождающегося другими симптомами, такими как одышка, учащенное сердцебиение или общая слабость, необходимо немедленно обратиться к врачу для тщательного обследования и выявления причины.
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