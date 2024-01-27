Эта ошибка в питании вызывает море проблем

Онколог Карасев назвал употребление жирного мяса ошибкой, которая "вызывает слезы на глазах"

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат медицинских наук, хирург и онколог Иван Карасев вновь подчеркнул важность факторов риска, влияющих на развитие рака и отметил, что человек может оказать влияние на них. Не всегда генетика является определяющим фактором, часто неправильный образ жизни играет решающую роль в возникновении заболевания. Одной из основных ошибок считается неправильное питание, например, употребление жирного мяса и консервов. Карасев отметил, что до 95% случаев рака толстой кишки можно предотвратить, изменяя пищевые привычки, такие как уменьшение употребления красного мяса и увеличение потребления рыбы.

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Врач также предостерег от еще одной распространенной ошибки пациентов — ориентации на онкомаркеры, белки и антигены в крови, которые не всегда являются достаточно информативными и могут быть ложноположительными. Карасев подчеркнул, что ни один онкомаркер не обеспечивает 100% точности в результатах, сообщает "Российская газета".

Однако врач отметил исключение для ПСА (простатический специфический антиген), который используется для диагностики рака предстательной железы. Повышенный уровень ПСА часто является основанием для проведения биопсии предстательной железы.

Итогово, Иван Карасев подчеркнул положительную динамику в выявлении онкологии ЖКТ, связанную с повышением квалификации медицинского персонала. Он выделил улучшение показателей ранней диагностики рака желудка за последние 10-15 лет, но также отметил, что ранние формы рака колоректальной области всё же редко обнаруживаются.