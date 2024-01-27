Обморок и смерть: названа опасность самостоятельного назначения диет

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Врач-диетолог Белоусова предупредила, что калиевая диета должна назначаться врачом

1:37
Здоровье

Пенсионерка из Подмосковья чуть не умерла, следуя знаменитой калиевой диете. Женщина, страдавшая проблемами с сердцем, решила самостоятельно изменить свой рацион, добавив продукты с высоким содержанием калия. Эксперты предупреждают, что такие действия могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до остановки сердца.

Врач-диетолог Белоусова предупредила, что калиевая диета должна назначаться врачом
Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Пациентка поступила в больницу с нарушением ритма сердца, судорогами и тяжестью в ногах. Оказалось, что за три месяца употребления продуктов, богатых калием, уровень этого элемента в её организме значительно увеличился. Благодаря помощи медиков через десять дней анализы нормализовались.

Пенсионерку мог ждать плачевный результат, рассказала в беседе с Телеканалом "360" врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова. Она подчеркнула, что калий не следует употреблять долгое время без медицинского контроля, так как он взаимосвязан с другими минералами.

"Калиевая диета, особенно если там ещё и магний присутствует, как раз как у этой пенсионерки, приводит к тому, что из организма активно выводится вода, причем не только из подкожной клетчатки и межклеточного пространства, но и из сосудистого русла", — пояснила специалист.

С выходом воды снижается артериальное давление, что может привести к обморокам. При таких диетах организм покидают кальций и магний, дефицит которых чреват судорогами.

Калиева диета предполагает несколько вариантов. Они все должны подбираться врачом при наличии показаний.

Калиевая диета| Диетолог Андрей Никифоров12 +
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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