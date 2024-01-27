Всего 4 правила: диетолог рассказал, как похудеть навсегда

Диетолог РФ Кабанов назвал 4 правила, чтобы навсегда избавиться от лишнего веса

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часто, стремясь похудеть, люди морят себя голодом на жёстких диетах. Добившись желаемого результата, они возвращаются к привычному питанию и вновь набирают вес.

Фото: world-woman.su

Диетолог Алексей Кабанов в интервью для "АиФ" поделился эффективным подходом, который поможет похудеть навсегда.

Во-первых, нужно исключить добавленный сахар. Он провоцирует ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания. Для этого нужно избегать сладких газировок, сладких продуктов, добавления сахара в чай или кофе. Отказываться от сахара нужно постепенно: эта вредная привычка просто так не отпустит. Ещё стоит ограничить приём мяса и молочных продуктов. Полностью исключать их из рациона не надо. Также нужно отказаться от алкоголя, который не только вреден для организма, но и калориен. Следует также ввести в свой рацион питания как можно больше растительных продуктов. Подойдут овощи, фрукты, бобовые, злаки, орехи.

Следуя этим простым правилам, возможно сформировать сбалансированный рацион, которого можно придерживаться продолжительное время. Это позволит похудеть и удержать вес на всю жизнь.