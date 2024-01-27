Эндокринолог назвал причины онемения пальцев и что это значит

Эндокринолог Жито: пальцы могут онеметь из-за сахарного диабета

0:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Алексей Жито рассказал, что онемение пальцев может быть вызвано различными причинами.

Фото: openverse.org by seriousbri is licensed under CC BY 2.0

Он указал на возможные причины, такие как анемия, атеросклероз, гипотиреоз, сахарный диабет, нехватка витаминов.

Он подчеркнул, что онемение может быть симптомом серьезных заболеваний, включая инфаркт миокарда, и рекомендовал обращаться к врачу при появлении таких симптомов.