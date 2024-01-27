Эндокринолог Алексей Жито рассказал, что онемение пальцев может быть вызвано различными причинами.
Он указал на возможные причины, такие как анемия, атеросклероз, гипотиреоз, сахарный диабет, нехватка витаминов.
Он подчеркнул, что онемение может быть симптомом серьезных заболеваний, включая инфаркт миокарда, и рекомендовал обращаться к врачу при появлении таких симптомов.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.