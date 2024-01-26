Хирург Каран Радж предупредил, что период между 3:00 и 4:00 утра является самым неподходящим временем для отхода ко сну.
Он объяснил, что в это время сна будет меньше глубокого и медленного, что может негативно сказаться на качестве сна.
Врач подчеркнул, что, хотя организм способен адаптироваться к изменениям графика, хроническая нехватка определенного типа сна увеличивает риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.