Врач назвал самое неподходящее время для сна

Хирург Радж: период между 3:00 и 4:00 утра — самое неподходящее время для отхода ко сну

0:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хирург Каран Радж предупредил, что период между 3:00 и 4:00 утра является самым неподходящим временем для отхода ко сну.

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Он объяснил, что в это время сна будет меньше глубокого и медленного, что может негативно сказаться на качестве сна.

Врач подчеркнул, что, хотя организм способен адаптироваться к изменениям графика, хроническая нехватка определенного типа сна увеличивает риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.