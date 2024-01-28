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Всегда ли опасен высокий пульс?

Кардиолог Кореневич объяснила, опасен ли высокий пульс для сердца

1:37
Здоровье

На медицинском языке повышенная частота пульса называется "тахикардией", что проявляется, когда количество сердечных сокращений превышает 80 ударов в минуту.

Кардиолог Кореневич объяснила, опасен ли высокий пульс для сердца
Фото: openverse "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Однако следует различать, является ли тахикардия хорошим или плохим явлением. Кардиолог Анна Кореневич объясняет, что есть ситуации, когда высокий пульс (более 80 ударов в минуту) является нормой и не требует лечения. Например, после физической нагрузки у здорового человека частота сердечных сокращений должна вернуться к обычному уровню в течение 10 минут. Тахикардия также может возникнуть во время эмоциональных состояний, в жаркую погоду, в душных помещениях, после еды, а также после употребления кофе, чая и алкоголя.

Однако врач отмечает, что тахикардия редко может быть симптомом сердечных проблем, сердечной недостаточности, нарушений ритма сердца, анемии, внутреннего кровотечения или проблем со щитовидной железой. Для исключения этих причин необходимо провести соответствующее обследование.

Если проблема не решается, и тахикардия продолжает существовать в течение длительного времени, это может быть опасно для здоровья. Согласно медицинским исследованиям, люди с постоянной тахикардией в покое имеют более короткую продолжительность жизни и чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

Также возможны другие причины тахикардии, такие как приступы тревоги и паники. В случае длительного тревожного расстройства, специалист по психосоматике может помочь в решении проблемы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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