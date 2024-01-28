Как переживать месячные очень легко и быстро: советы гинеколога

Гинеколог Нураева рассказала, что нельзя есть во время месячных: только усилит боль

2:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сильная боль во время месячных — это не норма. Ей нельзя пренебрегать, и важно выяснить причины на приеме у врача-гинеколога.

Фото: wikimedia.org by Rachael Crowe _rachaelcrowe is licensed under This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Однако что делать, если даже абсолютно здоровую женщину беспокоит недомогание во время менструации — тянущие и ноющие боли, раздражительность и отеки?

Гинеколог поясняет, какие продукты стоит исключить из рациона в эти дни, чтобы не вызывать усиление боли и других неприятных симптомов. Это — нормальное явление.

"Каждый месяц в организме женщины происходят гормональные изменения, связанные с началом менструации. Перед этим периодом женщины могут испытывать раздражительность, сонливость и быструю утомляемость. Это естественный процесс", — говорит врач-гинеколог Тамара Нураева из медцентра L7. "Боль появляется из-за сокращений матки, вызванных отторжением слизистой оболочки". "Миф о запрете ванны и бани во время менструации широко распространен, но теплая вода, наоборот, может помочь снизить болевой синдром. Посещение сауны следует осуществлять, ориентируясь на свое самочувствие", — добавляет эксперт.

Также допустимы занятия спортом, за исключением поднятия тяжестей и упражнений на пресс.

"Секс не противопоказан в этот период, но есть ограничения из-за риска передачи инфекций через половые контакты", — предупреждает гинеколог.

Однако, от процедуры донорства крови следует воздержаться во время месячных из-за возможного снижения объема циркулирующей крови, что может негативно сказаться на уровне гемоглобина.

"Тянущие боли внизу живота — далеко не единственный симптом месячных. В этот период могут болеть грудь, поясница, возникнуть мигрени и даже повыситься температура тела. Но существует много способов облегчить состояние и снять спазмы", — говорит доктор. "При болезненной менструации с повышением температуры допустимо принимать обезболивающие препараты. Для улучшения общего самочувствия рекомендуется принимать омега-3 и витамин В1. Для уменьшения спазмов можно использовать грелку или сделать массаж", — советует Тамара Нураева.

Нормализации процессов в организме способствуют также полноценный сон, правильное питание и дыхательные практики.

Этих продуктов стоит избегать:

Кофе и газированные напитки.

Жирная и жареная пища, фастфуд и выпечка.

Молочные продукты из-за возможного вздутия живота.

Сладости, особенно в первые дни цикла, из-за колебаний уровня глюкозы в крови.

Такие продукты содержат трансжиры и насыщенные жиры, которые увеличивают уровень системного воспаления и могут провоцировать болезненные ощущения при сокращении матки. Лактоза в молочных продуктах может также вызывать вздутие живота, а употребление сладких продуктов может сказаться на уровне глюкозы, влияя на самочувствие.