Как переживать месячные очень легко и быстро: советы гинеколога

Сильная боль во время месячных — это не норма. Ей нельзя пренебрегать, и важно выяснить причины на приеме у врача-гинеколога.
Однако что делать, если даже абсолютно здоровую женщину беспокоит недомогание во время менструации — тянущие и ноющие боли, раздражительность и отеки?
Гинеколог поясняет, какие продукты стоит исключить из рациона в эти дни, чтобы не вызывать усиление боли и других неприятных симптомов. Это — нормальное явление.
"Каждый месяц в организме женщины происходят гормональные изменения, связанные с началом менструации. Перед этим периодом женщины могут испытывать раздражительность, сонливость и быструю утомляемость. Это естественный процесс", — говорит врач-гинеколог Тамара Нураева из медцентра L7.
"Боль появляется из-за сокращений матки, вызванных отторжением слизистой оболочки".
"Миф о запрете ванны и бани во время менструации широко распространен, но теплая вода, наоборот, может помочь снизить болевой синдром. Посещение сауны следует осуществлять, ориентируясь на свое самочувствие", — добавляет эксперт.
Также допустимы занятия спортом, за исключением поднятия тяжестей и упражнений на пресс.
"Секс не противопоказан в этот период, но есть ограничения из-за риска передачи инфекций через половые контакты", — предупреждает гинеколог.
Однако, от процедуры донорства крови следует воздержаться во время месячных из-за возможного снижения объема циркулирующей крови, что может негативно сказаться на уровне гемоглобина.
"Тянущие боли внизу живота — далеко не единственный симптом месячных. В этот период могут болеть грудь, поясница, возникнуть мигрени и даже повыситься температура тела. Но существует много способов облегчить состояние и снять спазмы", — говорит доктор.
"При болезненной менструации с повышением температуры допустимо принимать обезболивающие препараты. Для улучшения общего самочувствия рекомендуется принимать омега-3 и витамин В1. Для уменьшения спазмов можно использовать грелку или сделать массаж", — советует Тамара Нураева.
Нормализации процессов в организме способствуют также полноценный сон, правильное питание и дыхательные практики.
Такие продукты содержат трансжиры и насыщенные жиры, которые увеличивают уровень системного воспаления и могут провоцировать болезненные ощущения при сокращении матки. Лактоза в молочных продуктах может также вызывать вздутие живота, а употребление сладких продуктов может сказаться на уровне глюкозы, влияя на самочувствие.
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