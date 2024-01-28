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Как определить хороший ли будет отец по шее: безумное исследование

Врачи США рассказали, как по шее определить хороший будет отец или плохой

1:48
Здоровье

Ученые из Университета Арканзаса в США пришли к выводу, что восприятие мужчин в качестве заботливых отцов в будущем зависит от размера их трапециевидной мышцы. Эта мышца, начинающаяся у основания шеи, проходит через плечи и заканчивается в середине спины, оказывает влияние на восприятие личности.

Врачи США рассказали, как по шее определить хороший будет отец или плохой
Фото: Openverse by mikecogh is licensed under CC BY-SA 2.0

В рамках их исследования, ученые предложили 305 участникам оценить четыре сгенерированных изображения одного мужчины с различными размерами шейных мышц. Участникам не предупреждали о количестве демонстрируемых фотографий. Результаты показали, что мужчину с развитой трапециевидной мышцей воспринимают как более эффективного защитника своих детей. В то время как добровольцы полагали, что меньше развитый мышечный мужчина лучше справляется с воспитанием потомства.

Исследователи утверждают, что такое восприятие связано с эволюционными аспектами, где важно было быстро оценить физическую силу соперника. В данном случае шея стала более достоверным индикатором, чем лицо или тело.

Доктор Митч Браун, соавтор исследования, объясняет: "Оценка шеи представляет собой хороший компромисс между мгновенным восприятием лица и точностью восприятия тела. Сигналы тела могут быть менее мгновенными, а сигналы лица не всегда надежными".

Интересно, что другие мышцы шеи, такие как грудинно-ключично-сосцевидные отростки, не оказывали реального влияния на восприятие отцовских качеств мужчин. Эффект был характерен именно для трапециевидных мышц.

Предыдущие исследования также указывали на то, что мужчины с немного большим весом считаются лучшими отцами, воспринимаясь как менее доминирующие и, следовательно, более теплыми и преданными.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Савченко Сергей
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