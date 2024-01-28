Сколько нужно спать для здоровья мозга: неожиданный вывод ученых

Врачи рассказали, сколько нужно спать для здоровья мозга: 6,5 часов

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Международная группа ученых провела исследование с целью выяснить возможную зависимость между длительностью сна и состоянием здоровья мозга. Для этого они проанализировали данные по МРТ головного мозга более чем у 47 тысяч мужчин и женщин в возрастном диапазоне от 20 до 89 лет, сопоставив их с продолжительностью ночного сна.

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В результате исследования ученые не выявили убедительных доказательств связи между продолжительностью сна и атрофией мозга. Тем не менее, они пришли к выводу, что оптимальным считается сон продолжительностью в 6,5 часа. В этом случае у участников отмечался наивысший объем подкорковых структур мозга, наибольшая толщина коры больших полушарий и наименьший объем желудочков.

Исследователи отмечают важность уточнения: индивидуальные особенности сна, включая генетические различия и предыдущий опыт сна, могут влиять на результаты. Если нарушения режима сна у человека привели к ухудшению здоровья мозга, такие изменения могут остаться незамеченными в групповом анализе. Следовательно, на основе результатов исследования нельзя делать вывод о необходимости для всех людей спать ровно 6,5 часа каждую ночь. Скорее, те, кто придерживается этой продолжительности сна, обычно обладают толстой корой и большими объемами мозга по регионам, нежели другие.

Тем не менее, авторы отмечают, что предложенные "нормы" в 6,5 часа согласуются с результатами недавнего метаанализа данных от более чем миллиона участников. Одно исследование с участием более 700 тысяч человек свидетельствует о том, что 7 часов сна ассоциируются с наивысшей производительностью в решении задач пространственной навигации. Другое исследование с участием 400 тысяч человек показало, что у тех, кто спит 7 часов, риск развития деменции минимален.

Таким образом, согласованные данные поддерживают идею о том, что соматическое здоровье и здоровье мозга могут быть связаны с приблизительно 7-часовым сном.