Этот напиток сделает вас умнее и сообразительнее

Медицинский блогер Бурлаков назвал какао напитком, который сделает вас умным и внимательным

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые продолжают исследовать новые аспекты полезных свойств шоколада, который пользуется широкой популярностью среди любителей сладкого. Недавно исследователи вновь направили свое внимание на возможное воздействие этого продукта на когнитивные функции здоровых людей, такие как умственная активность, память и внимание.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Для более детального понимания механизмов этого воздействия, ученые провели систематический обзор рандомизированных контролируемых исследований по данной теме. В их анализ включены результаты семи работ, где оценивалось воздействие ежедневного потребления от 10 до 50 граммов шоколада в различных формах, включая темный шоколад, какао-порошок и напитки на основе какао с молоком.

Шоколад оказывает влияние на когнитивные функции, хотя не на все. Исследователи связывают употребление этого продукта, богатого флавонолами, с заметным улучшением исполнительных и речевых функций, которые увеличиваются в 6,38 раза после употребления шоколада.

Исполнительные функции оценивались с использованием теста, измеряющего время, необходимое для правильного соединения цифр или букв, что охватывает когнитивные процессы, такие как внимание, умственная гибкость и скорость обработки информации. Речевая беглость оценивалась количеством слов, необходимых для создания в рамках определенных семантических или фонематических категорий, пояснил известный медицинский блогер Александр Бурлаков.

Исследование также выявило, что ежедневное употребление какао может оказывать краткосрочное и среднесрочное воздействие на молодежь, улучшая их способности в обучении, памяти и внимании.

Тем не менее, авторы исследования признают, что включенные в анализ работы были разнообразными, и количество исследований оказалось недостаточным. По мнению Александра Бурлакова, выводы исследования требуют осмотрительности, учитывая массу ограничений, а большинство включенных работ имеют низкое качество и высокий риск систематических ошибок. Таким образом, утверждать причинно-следственные связи следует с осторожностью или воздерживаться от этого.