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Шишка на ноге от каблуков: что это вообще такое?

Врачи объяснили, откуда появляется "шишка" на ноге и как от нее избавиться

Здоровье

Многие дамы предпочитают изысканную обувь на каблуке, но далеко не каждая может себе позволить ее носить. Одной из распространенных причин становится появление "шишки" на внутренней стороне стопы, близко к большому пальцу.

Врачи объяснили, откуда появляется "шишка" на ноге и как от нее избавиться
Фото: openverse by by vad_0807 is licensed under is licensed under CC BY-SA 2.0

В народе эту "шишку" называют халюс вальгус — деформацию первого сустава большого пальца. Она возникает из-за отклонения большого пальца в сторону остальных. По мере развития этой проблемы "шишка" увеличивается, принося все больше дискомфорта, начиная от боли и мозолей и заканчивая проблемами с подбором обуви. Вальгусная деформация также может вызвать другие заболевания стоп.

Главная причина развития халюс вальгус, по словам травматолога-ортопеда Дарьи Черемисовой, — дисплазия соединительной ткани, врожденное нарушение, учитывая, что это формируется еще на стадии зачатия. Но даже отсутствие врожденной патологии не гарантирует защиты, так как вальгусную деформацию могут вызвать другие факторы, такие как плоскостопие, перенесенные травмы, неврологические заболевания, заболевания суставов, лишний вес, неправильная осанка и другие.

Ортопедическая обувь, специальные ортезы, лечебные носки, а также регулярные консультации специалистов могут помочь замедлить развитие деформации и избавить от болевых симптомов. Консервативное лечение включает в себя также упражнения, направленные на укрепление стопы и коррекцию положения пальцев.

В более сложных случаях, особенно на третьей стадии халюс вальгус, может потребоваться хирургическое вмешательство. Операция направлена на удаление "шишки" и коррекцию положения большого пальца. Восстановление после операции занимает до 12 недель, требуется ношение специальной послеоперационной обуви.

Если у вас замечена "шишка" на ноге, важно не откладывать визит к специалисту. Консультация подолога или ортопеда поможет выбрать оптимальные методы лечения, включая подбор правильной обуви и применение ортопедических средств.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Юдин Роман
Занимается диагностикой и лечением варикозной болезни, тромбофлебита, тромбоза, трофических язв сосудистого генеза, атеросклероза, васкулита. Ежегодно проводит более 300 операций при варикозной болезни нижних конечностей и хронической венозной недостаточности.
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
Специалист Шулепова Елена
Врач сосудистый хирург, флеболог
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