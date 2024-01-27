Раковые опухоли неизбежны: какие органы поражает алкоголь

Врачи рассказали, какие органы поражает алкоголь: сначала половые органы и сердце

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Водка, согласно словам хирурга Александра Умнова, признана канцерогеном, способствующим мутациям в клетках тканей, в основном взаимодействующих с алкоголем. Этот вид спиртного увеличивает вероятность образования раковых опухолей в органах желудочно-кишечного тракта и половой системы.

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Умнов подчеркивает, что воздействие крепкого спиртного приводит к изменениям в гормональном фоне, что увеличивает риск развития рака половых органов у алкоголиков.

Нарколог-психиатр Алексей Казанцев предупреждает, что чрезмерное употребление энергетических напитков является серьезной угрозой для здоровья детей из-за их воздействия на сердечно-сосудистую систему. Такие напитки содержат адреналин и таурин, что может вызвать резкое изменение артериального давления, что особенно опасно для развивающегося организма.

Специалист отмечает, что различные добавки в энергетических напитках могут вызывать аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока. Злоупотребление ими может также привести к развитию сахарного диабета, особенно у лиц с предрасположенностью к этому заболеванию. Казанцев предупреждает, что регулярное употребление тонизирующих напитков увеличивает риск попадания в реанимацию и даже может привести к летальному исходу.