Вернуть зрение к идеалу: самые полезные продукты для глаз

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Офтальмолог Борзых рассказал о полезных свойствах черники и моркови для зрения

2:20
Здоровье

Когда люди выражают беспокойство о состоянии своего зрения, часто им рекомендуют употреблять чернику и морковь, поскольку эти продукты традиционно считаются полезными для улучшения зрения. Однако, несмотря на некоторые положительные эффекты черники, утверждение о том, что морковь способствует улучшению зрения, скорее всего, является мифом, несмотря на определенное основание.

Офтальмолог Борзых рассказал о полезных свойствах черники и моркови для зрения
Фото: openverse "Eye" by SamJUK is licensed under CC BY 2.0.

Офтальмолог Виктор Борзых подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения обнаружила, что в странах третьего мира ежегодно от 250 до 500 тысяч детей сталкиваются с потерей зрения из-за недостатка витамина А, что может привести к развитию "куриной слепоты". Это состояние характеризуется ухудшением зрения при недостаточном освещении и может прогрессировать до полной потери зрения.

Тем не менее, Борзых объяснил, что близорукость, приводящая к ухудшению зрения, не связана с дефицитом витамина А. Это состояние анатомического характера, при котором глаз принимает вытянутую форму, в результате чего человек видит плохо на расстоянии. Продукты, богатые витамином А, не могут восстановить нормальную форму глаза, и в таких случаях эффективной оказывается только лазерная коррекция зрения.

Тем не менее важно отметить, что витамин А остается ключевым элементом для здоровья глаз, и его недостаток может вызвать не только "куриную слепоту", но и синдром сухого глаза. Борзых утверждает, что жителям России редко сталкиваться с дефицитом витамина А, так как его норму можно восполнить, употребив всего 50 г моркови или пару яиц.

Он также подчеркнул важность включения в ежедневный рацион продуктов, способствующих профилактике глазных заболеваний, таких как морская рыба, содержащая омега-3 жирные кислоты, в частности DHA, ключевой компонент сетчатки; шпинат и листовые зеленые овощи с антиоксидантами, такими как лютеин и зеаксантин; ягоды и цитрусовые с витамином С; яйца с лютейном, витаминами А, Е и цинком; а также орехи и семена, богатые витамином E и цинком. Он также рекомендует избегать фастфуда и другой нежелательной пищи, а также подчеркивает важность регулярного медицинского осмотра для своевременного выявления возможных проблем со зрением.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Попов Игорь
Врач офтальмолог-хирург
Специалист Дзиова Фатима
Ведущий врач
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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