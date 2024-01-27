Вернуть зрение к идеалу: самые полезные продукты для глаз

Офтальмолог Борзых рассказал о полезных свойствах черники и моркови для зрения

2:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда люди выражают беспокойство о состоянии своего зрения, часто им рекомендуют употреблять чернику и морковь, поскольку эти продукты традиционно считаются полезными для улучшения зрения. Однако, несмотря на некоторые положительные эффекты черники, утверждение о том, что морковь способствует улучшению зрения, скорее всего, является мифом, несмотря на определенное основание.

Фото: openverse "Eye" by SamJUK is licensed under CC BY 2.0.

Офтальмолог Виктор Борзых подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения обнаружила, что в странах третьего мира ежегодно от 250 до 500 тысяч детей сталкиваются с потерей зрения из-за недостатка витамина А, что может привести к развитию "куриной слепоты". Это состояние характеризуется ухудшением зрения при недостаточном освещении и может прогрессировать до полной потери зрения.

Тем не менее, Борзых объяснил, что близорукость, приводящая к ухудшению зрения, не связана с дефицитом витамина А. Это состояние анатомического характера, при котором глаз принимает вытянутую форму, в результате чего человек видит плохо на расстоянии. Продукты, богатые витамином А, не могут восстановить нормальную форму глаза, и в таких случаях эффективной оказывается только лазерная коррекция зрения.

Тем не менее важно отметить, что витамин А остается ключевым элементом для здоровья глаз, и его недостаток может вызвать не только "куриную слепоту", но и синдром сухого глаза. Борзых утверждает, что жителям России редко сталкиваться с дефицитом витамина А, так как его норму можно восполнить, употребив всего 50 г моркови или пару яиц.

Он также подчеркнул важность включения в ежедневный рацион продуктов, способствующих профилактике глазных заболеваний, таких как морская рыба, содержащая омега-3 жирные кислоты, в частности DHA, ключевой компонент сетчатки; шпинат и листовые зеленые овощи с антиоксидантами, такими как лютеин и зеаксантин; ягоды и цитрусовые с витамином С; яйца с лютейном, витаминами А, Е и цинком; а также орехи и семена, богатые витамином E и цинком. Он также рекомендует избегать фастфуда и другой нежелательной пищи, а также подчеркивает важность регулярного медицинского осмотра для своевременного выявления возможных проблем со зрением.