Ночной жор: как избежать ночных порывов к чревоугодию

Гастроэнтеролог Дианова объяснила, что с ночным голодом можно справиться с помощью правильного ужина

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

О том, как преодолеть ночной голод, делится информацией врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.

Фото: openverse.org by Percita is licensed under CC BY-SA 2.0.

По мнению эксперта, ночное ощущение голода может возникнуть из-за недостаточного питания днем, психологических проблем или строгих диет. Дианова рекомендует избегать потребления жирной или жареной пищи перед сном, предпочитая легкий перекус, который не нанесет вред организму. В качестве вариантов она предлагает употребление творога, йогурта, фруктов или приготовление пудинга из семян чиа и молока.

Для людей, страдающих язвенными заболеваниями, избыточным весом или сахарным диабетом, диетолог отмечает, что лучше воздержаться от приема пищи в поздний период времени.