О том, как преодолеть ночной голод, делится информацией врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.
По мнению эксперта, ночное ощущение голода может возникнуть из-за недостаточного питания днем, психологических проблем или строгих диет. Дианова рекомендует избегать потребления жирной или жареной пищи перед сном, предпочитая легкий перекус, который не нанесет вред организму. В качестве вариантов она предлагает употребление творога, йогурта, фруктов или приготовление пудинга из семян чиа и молока.
Для людей, страдающих язвенными заболеваниями, избыточным весом или сахарным диабетом, диетолог отмечает, что лучше воздержаться от приема пищи в поздний период времени.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.