Врач предупредила: прямые липолитики небезопасны для похудения

Каждый человек хотя бы раз задумывался о похудении. Правильное питание и занятия спортом, безусловно, дают положительный результат, однако некоторым хочется получить желаемую фигуру в разы быстрее, тогда они прибегают к помощи липолитиков. Действие препарата направлено на расщепление клеток жира в организме с последующим выведением продуктов распада через лимфу и кровь. Что такое липолитики и правда ли они помогают похудеть — рассказала читателям Pravda.Ru дерматокосметолог, эксперт по здоровью Coral Club Галина Дон.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication