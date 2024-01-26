Врач предупредила: прямые липолитики небезопасны для похудения

Что такое липолитики, и правда ли они помогают похудеть

Каждый человек хотя бы раз задумывался о похудении. Правильное питание и занятия спортом, безусловно, дают положительный результат, однако некоторым хочется получить желаемую фигуру в разы быстрее, тогда они прибегают к помощи липолитиков. Действие препарата направлено на расщепление клеток жира в организме с последующим выведением продуктов распада через лимфу и кровь. Что такое липолитики и правда ли они помогают похудеть — рассказала читателям Pravda.Ru дерматокосметолог, эксперт по здоровью Coral Club Галина Дон.

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"Липолитики бывают двух видов: прямые и опосредованные. Прямые — данный тип воздействует непосредственно на жировую ткань, тем самым разрушая адипоциты (жировые клетки) и их мембраны. Опосредованные чаще всего содержат в своем составе кофеин и L-карнитин. Их основное направление заключается в уменьшении жировой клетки в объеме, но при этом жировая клетка остается", — пояснила врач.

Галина Дон добавила, что на сегодняшний день прямые липолитики практически не используются, так как благодаря своему резкому действию на организм они могут иметь плохие последствия после использования.