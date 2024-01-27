Обезопасить себя от заразы: одно простое правило сделает вас неприкасаемым

Иммунолог Болибок: ношение маски снижает риск заражения гриппом в 100 раз

0:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-иммунолог Владимир Болибок утверждает, что правильное использование медицинских масок может значительно снизить вероятность заражения гриппом.

Фото: openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

По его словам, если и вирусоноситель, и здоровый человек надежно закрывают оба носа маской, то риск передачи инфекции уменьшается в 100 раз.

Даже у тех, кто ранее не был привит от гриппа, использование маски снижает риск заражения в 20 раз. Также отмечается, что вероятность заразиться от человека с гриппом, носившего маску, снижается в пять раз.