Врач-иммунолог Владимир Болибок утверждает, что правильное использование медицинских масок может значительно снизить вероятность заражения гриппом.
По его словам, если и вирусоноситель, и здоровый человек надежно закрывают оба носа маской, то риск передачи инфекции уменьшается в 100 раз.
Даже у тех, кто ранее не был привит от гриппа, использование маски снижает риск заражения в 20 раз. Также отмечается, что вероятность заразиться от человека с гриппом, носившего маску, снижается в пять раз.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.