Обезопасить себя от заразы: одно простое правило сделает вас неприкасаемым

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Иммунолог Болибок: ношение маски снижает риск заражения гриппом в 100 раз

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Здоровье

Врач-иммунолог Владимир Болибок утверждает, что правильное использование медицинских масок может значительно снизить вероятность заражения гриппом.

Иммунолог Болибок: ношение маски снижает риск заражения гриппом в 100 раз
Фото: openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

По его словам, если и вирусоноситель, и здоровый человек надежно закрывают оба носа маской, то риск передачи инфекции уменьшается в 100 раз.

Даже у тех, кто ранее не был привит от гриппа, использование маски снижает риск заражения в 20 раз. Также отмечается, что вероятность заразиться от человека с гриппом, носившего маску, снижается в пять раз.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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Врач терапевт, врач общей практики
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