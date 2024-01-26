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Эндокринолог Тлиф: забота о репродуктивном здоровье детей лежит на родителях

1:41
Здоровье

Функция репродукции у человека формируется еще на этапе внутриутробного развития. Поэтому важно, чтобы беременные женщины поддерживали здоровый образ жизни, подчеркнула врач Асиет Тлиф из отделения эндокринологии Научно-исследовательского института детства при Минздраве Московской области.

Эндокринолог Тлиф: забота о репродуктивном здоровье детей лежит на родителях
Фото: openverse by arantxamex is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно мнению специалиста, забота о здоровье детей, включая аспект репродуктивного здоровья, лежит на плечах родителей. Они обязаны информировать своих детей о правилах личной гигиены и готовить их к наступлению половой зрелости.

В откровенных беседах с ребенком следует тактично вводить его в тему полового созревания. Необходимо также уделять внимание основам правильного питания и здорового образа жизни, от которых зависит не только общее развитие, но и будущая репродуктивная функция детей.

Врач напомнила в интервью "Вести Подмосковья", что девочек следует обследовать у гинеколога в возрасте 3, 6, 14 лет, а затем ежегодно. Мальчиков должен осматривать уролог-андролог в 3 года и далее в 7, 14 лет, а затем ежегодно. Это позволит своевременно выявить нарушения в половой системе и отклонения в половом развитии.

Согласно доктору Тлиф, беседы о репродуктивном здоровье должны проводиться так, чтобы не вызывать негативных эмоций у ребенка, избегая стыда или страха.

В подростковом возрасте важно донести до них осознание ответственности при вступлении в половые отношения и предостеречь от возможных последствий. Родители также должны напоминать детям о средствах контрацепции, которые помогут предотвратить различные заболевания и нежелательные беременности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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