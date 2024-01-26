Психиатр Шуров предостерег от самостоятельного приема ноотропов

Ноотропы представляют собой медикаментозные средства, направленные на воздействие на человеческий мозг. Их длительное употребление предполагается способствует улучшению памяти, стимулирует умственную активность, повышает концентрацию внимания и обучаемость, а также защищает мозг от перегрузок и кислородного голодания. В литературе западных стран они получили даже название "умных таблеток", сообщает Общественная Служба Новостей.
Однако, эффективность этих препаратов вызывает сомнения, и некоторые страны отказываются от их применения из-за отсутствия клинических доказательств.
Согласно заявлению врача-нарколога, психиатра и психотерапевта Василия Шурова, несмотря на низкую степень доказательности, имеется клинический опыт, свидетельствующий о том, что ноотропы все же оказывают воздействие и способны улучшить функциональность мозга.
Однако самостоятельное принятие этих препаратов без консультации с врачом не рекомендуется. Доктор подчеркивает, что наличие симптомов, таких как ухудшение памяти, может указывать на серьезные проблемы, и прием ноотропов без необходимости может вызвать побочные эффекты.
Врач отмечает, что несмотря на спорный характер ноотропов, они все же являются психотропными препаратами и следует принимать их только по рецепту психиатра или невролога. Назначение ноотропов может осуществляться медиками, например, при восстановлении после инсульта и цереброваскулярных нарушениях.
Доктор Шуров подчеркивает, что решение самостоятельно начать прием ноотропов с целью улучшения функций мозга является неосмотрительным.
Он подчеркивает важность обращения к специалистам в случае проблем с памятью, сном или вниманием, чтобы определить подходящий план лечения. Самолечение, особенно в случае воздействия на головной мозг, может иметь негативные последствия.
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