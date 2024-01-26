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Психиатр Шуров предостерег от самостоятельного приема ноотропов

1:53
Здоровье

Ноотропы представляют собой медикаментозные средства, направленные на воздействие на человеческий мозг. Их длительное употребление предполагается способствует улучшению памяти, стимулирует умственную активность, повышает концентрацию внимания и обучаемость, а также защищает мозг от перегрузок и кислородного голодания. В литературе западных стран они получили даже название "умных таблеток", сообщает Общественная Служба Новостей.

Однако, эффективность этих препаратов вызывает сомнения, и некоторые страны отказываются от их применения из-за отсутствия клинических доказательств.

Согласно заявлению врача-нарколога, психиатра и психотерапевта Василия Шурова, несмотря на низкую степень доказательности, имеется клинический опыт, свидетельствующий о том, что ноотропы все же оказывают воздействие и способны улучшить функциональность мозга.

Однако самостоятельное принятие этих препаратов без консультации с врачом не рекомендуется. Доктор подчеркивает, что наличие симптомов, таких как ухудшение памяти, может указывать на серьезные проблемы, и прием ноотропов без необходимости может вызвать побочные эффекты.

Врач отмечает, что несмотря на спорный характер ноотропов, они все же являются психотропными препаратами и следует принимать их только по рецепту психиатра или невролога. Назначение ноотропов может осуществляться медиками, например, при восстановлении после инсульта и цереброваскулярных нарушениях.

Доктор Шуров подчеркивает, что решение самостоятельно начать прием ноотропов с целью улучшения функций мозга является неосмотрительным.

Он подчеркивает важность обращения к специалистам в случае проблем с памятью, сном или вниманием, чтобы определить подходящий план лечения. Самолечение, особенно в случае воздействия на головной мозг, может иметь негативные последствия.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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