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Кто в первую очередь может заразиться суперинфекцией

Иммунолог Крючков: из COVID болезнь переходит в суперинфекцию

2:02
Здоровье

У 40% больных коронавирусом, находящихся в больницах, наблюдается развитие суперинфекции, сообщил иммунолог и генеральный директор исследовательской компании "КЭГ", кандидат медицинских наук Николай Крючков, в интервью для URA.RU.

Иммунолог Крючков: из COVID болезнь переходит в суперинфекцию
Фото: Mos.ru, CC BY 4.0

Крючков пояснил, что коинфекция возникает при одновременном заражении в короткий период времени, в то время как суперинфекция происходит, когда у человека уже есть грипп или коронавирус, и через примерно 48 часов на фоне этих заболеваний возникает вторичная грибковая, вирусная или бактериальная инфекция.

Эксперт отметил, что до 40% пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции, находящихся в стационаре, сталкиваются с суперинфекцией.

Этот процесс, по словам Крючкова, обусловлен ослабленным состоянием организма. В результате вирусной инфекции или легкой вторичной инфекции применяются антибиотики широкого спектра, что нарушает баланс микрофлоры, включая дыхательные пути. Это может привести к активации условно-патогенных инфекций, вызывая различные формы болезней, от пневмонии до сепсиса.

Иммунолог подчеркнул, что вакцинация от заболеваний, входящих в микс, снижает риски заражения суперинфекцией. Привитые люди, даже если вакцина не оказывает прямого влияния на вызывающий заболевание вирус, имеют уменьшенные общие риски, связанные с другими инфекциями.

Относительно прогнозов по заболеваемости различными инфекциями, Крючков отметил, что пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в России еще не прошел. Сезон оказался более тяжелым, чем в предыдущем году, с двумя вершинами ожидаемыми в декабре и во второй половине февраля.

Касательно коронавируса, пик ожидается в конце февраля, а заболеваемость весной также будет высокой. Крючков заключил, что микоплазменная инфекция не является сезонной, имеет несколько пиков в году и представлена относительно значительно в текущем эпидсезоне, а также в конце августа-начале сентября.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
Специалист Ясинская Светлана
Детский аллерголог-иммунолог
Специалист Царевский Кирилл
Проводит диагностику и лечение заболеваний иммунной системы, герпесвирусных и ВПЧ инфекций, аллергических заболеваний, лекарственной аллергии
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