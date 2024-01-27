Что говорит статистика: самый частый "мужской" рак

Онколог Копосов назвал самый частый рак у мужчин: злокачественное образование предстательной железы

Злокачественное образование предстательной железы представляет собой наиболее распространенный тип рака у мужчин, с ежегодной диагностикой около 1,6 миллиона случаев по всему миру. Согласно высказыванию онколога Павла Копосова, заместителя директора Института онкологии Европейского медицинского центра, данное заболевание в основном выявляется у пациентов старше 50 лет.

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Копосов подчеркнул, что среди наиболее изученных факторов риска рака предстательной железы важны возраст, расовая принадлежность и наличие семейного анамнеза по данному заболеванию. Он отметил необходимость особого внимания не только семейному анамнезу по мужской линии, но и по женской. Например, если у матери был диагностирован рак молочной железы, то у ее сыновей увеличивается риск развития злокачественной опухоли в предстательной железе.

Эксперт также подчеркнул, что для профилактики рака предстательной железы мужчинам после 50 лет рекомендуется проводить анализ крови на уровень простатспецифического антигена (ПСА) не реже одного раза в год.