Что говорит статистика: самый частый "мужской" рак

Злокачественное образование предстательной железы представляет собой наиболее распространенный тип рака у мужчин, с ежегодной диагностикой около 1,6 миллиона случаев по всему миру. Согласно высказыванию онколога Павла Копосова, заместителя директора Института онкологии Европейского медицинского центра, данное заболевание в основном выявляется у пациентов старше 50 лет.

Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.