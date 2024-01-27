Эффективное и безопасное отбеливание зубов может быть достигнуто с использованием некоторых продуктов, утверждает стоматолог Владимир Лосев.
На первом месте среди таких продуктов он выделяет яблоки. Яблочная кислота, содержащаяся в них, содействует удалению зубного налета и осветлению эмали. Также этот компонент присутствует в абрикосах, персиках, вишне, чернике, ежевике, винограде, сливах и грушах, которые также способствуют осветлению зубов. Доктор напоминает о полезных отбеливающих свойствах клубники, но предупреждает, что избыток фруктовой кислоты при прямом контакте с зубами может повредить эмаль.
Молочные продукты, включая творог и твердые сорта сыра, также оказывают положительное воздействие на здоровье зубов, укрепляя эмаль и устраняя зубной налет. Хотя эти продукты не обладают отбеливающими свойствами, сыр способен нейтрализовать вредное окружение в ротовой полости, стимулируя слюноотделение и удаляя остатки пищи с поверхности зубов.
Доктор также подчеркивает, что морковь и сельдерей эффективно борются с бактериями в полости рта. Апельсины, благодаря высокому содержанию витамина С, способствуют укреплению десен, орехи защищают эмаль, а горький шоколад с высоким содержанием какао содержит полифенолы, препятствующие прилипанию бактерий к поверхности зубов.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.