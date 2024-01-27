Голливудская улыбка: эти продукты отбеливают зубы

Стоматолог Лосев назвал продукты для отбеливания зубов: фрукты и овощи

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эффективное и безопасное отбеливание зубов может быть достигнуто с использованием некоторых продуктов, утверждает стоматолог Владимир Лосев.

Фото: openverse by Certo Xornal from Ribeira, Galicia, España. Saúde bucodental

На первом месте среди таких продуктов он выделяет яблоки. Яблочная кислота, содержащаяся в них, содействует удалению зубного налета и осветлению эмали. Также этот компонент присутствует в абрикосах, персиках, вишне, чернике, ежевике, винограде, сливах и грушах, которые также способствуют осветлению зубов. Доктор напоминает о полезных отбеливающих свойствах клубники, но предупреждает, что избыток фруктовой кислоты при прямом контакте с зубами может повредить эмаль.

Молочные продукты, включая творог и твердые сорта сыра, также оказывают положительное воздействие на здоровье зубов, укрепляя эмаль и устраняя зубной налет. Хотя эти продукты не обладают отбеливающими свойствами, сыр способен нейтрализовать вредное окружение в ротовой полости, стимулируя слюноотделение и удаляя остатки пищи с поверхности зубов.

Доктор также подчеркивает, что морковь и сельдерей эффективно борются с бактериями в полости рта. Апельсины, благодаря высокому содержанию витамина С, способствуют укреплению десен, орехи защищают эмаль, а горький шоколад с высоким содержанием какао содержит полифенолы, препятствующие прилипанию бактерий к поверхности зубов.