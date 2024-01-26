Косточка на ноге: почему болит, как избежать болевых ощущений и стоит ли делать операцию. Поясняет ортопед

Ортопед Завадская пояснила: лечить шишку на ноге нужно при первых признаках деформации

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вальгусная деформация, также известная как "косточка" на ноге, не только вызывает эстетические проблемы, но и может стать причиной физических болей и дискомфорта. Врач-травматолог-ортопед Антонина Завадская рассказала о причинах боли, возможных осложнениях и методах лечения этого заболевания.

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Основные причины вальгусной деформации включают наследственную предрасположенность, лишний вес, травмы, заболевания стоп, ношение неудобной обуви и возраст. Боль в области "шишки" может быть вызвана трудностями с выбором обуви и воспалением сустава из-за дегенеративных процессов. Об этом сообщает сайт aif.ru.

Врач рекомендует обращаться за помощью при первых признаках вальгусной деформации. Лечение включает использование ортезов, бандажей, ортопедической обуви, а также медикаментозное лечение, физиотерапию и массаж. На более поздних стадиях заболевания может потребоваться операция.

Пациентам также рекомендуется внимательно следить за состоянием своих стоп, избегать неудобной обуви и немедленно обращаться к врачу при появлении болевых ощущений. Лечение на ранних стадиях помогает избежать серьезных осложнений и операций.