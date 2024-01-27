Воспаление, загноение: последствия наращивания ресниц зимой

Офтальмолог Шилова: зимой нельзя наращивать ресницы из-за риска инфекций

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-офтальмолог высшей категории и доктор медицинских наук Татьяна Шилова высказала опасения относительно наращивания ресниц зимой. Согласно мнению эксперта, в холодную погоду увеличивается вероятность появления инфекций на веках. Из-за этого зимой рекомендуется воздержаться от подобных процедур.

Фото: flickr.com by mark sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Врач подчеркнула, что все, что наносится на поверхность век, может вызвать механические повреждения желез и стать источником инфекционных процессов.

Она также предупредила об опасности использования низкокачественной декоративной косметики зимой, особенно при наличии аллергии к холоду. По словам специалиста, компоненты некачественных средств могут вызвать покраснения и повышенное слезотечение.