Врач-офтальмолог высшей категории и доктор медицинских наук Татьяна Шилова высказала опасения относительно наращивания ресниц зимой. Согласно мнению эксперта, в холодную погоду увеличивается вероятность появления инфекций на веках. Из-за этого зимой рекомендуется воздержаться от подобных процедур.
Врач подчеркнула, что все, что наносится на поверхность век, может вызвать механические повреждения желез и стать источником инфекционных процессов.
Она также предупредила об опасности использования низкокачественной декоративной косметики зимой, особенно при наличии аллергии к холоду. По словам специалиста, компоненты некачественных средств могут вызвать покраснения и повышенное слезотечение.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.