Отравление, судороги: страшные последствия приема просроченных лекарств

Терапевт Терентьева рассказала о последствиях употребления просроченных лекарств: отравление и асфиксия

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Срок действия лекарственных препаратов, в отличие от продуктов, может быть более продолжительным, но в конечном итоге он иссякает. Врач-терапевт и руководитель отдела медицинской экспертизы Екатерина Терентьева поделилась информацией о том, какие препараты не стоит употреблять после истечения их срока годности.

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По мнению Терентьевой, после окончания срока годности следует избегать использования офтальмологических препаратов, так как консервант в них обычно перестает действовать, и в каплях начинают активно размножаться бактерии. Таблетки, распечатанные из флакона, рекомендуется хранить не более года с момента открытия, чтобы избежать возможных желудочно-кишечных проблем.

Применение растворов для инъекций с истекшим сроком годности следует избегать, так как они могут содержать токсичные вещества.

Терентьева также подчеркнула, что витамины содержат низкомолекулярные органические соединения, которые быстро разлагаются. К моменту истечения срока годности активных веществ в них становится недостаточно для достижения терапевтического эффекта.

Абсолютно запрещено использование просроченных нитроглицерина, инсулина и антибиотиков в жидкой форме. Также рекомендуется избегать употребления после истечения срока годности противосудорожных средств, препаратов для облегчения ишемии и стенокардии, антикоагулянтов, бронхолитиков и спазмолитиков, кардиотоников и антиаритмиков, препаратов для стабилизации функции щитовидной железы, оральных контрацептивов, а также успокаивающих и снотворных средств, и адреналина.

Терапевт напомнила, что лекарства в жидкой форме (растворы, суспензии) имеют более короткий срок хранения по сравнению с твердой формой (капсулы, таблетки и порошки).

В заключение Терентьева предупредила, что употребление просроченных лекарств может привести к их неэффективности или нанести вред здоровью из-за изменения химического состава. Последствиями такого приема могут быть отравление, аллергические реакции, усиление инфекции, нарушения работы сердца, зрительные проблемы и другие негативные последствия.