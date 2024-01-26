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Пора задуматься о похудении: как быстро скинуть ненужные килограммы к лету

Нутрициолог Ковылкина рассказала, как похудеть к лету за 3 месяца

Здоровье

Оптимальная норма снижения веса в неделю составляет примерно один килограмм, что позволяет безопасно избавиться от приблизительно 12 килограммов за три месяца до начала лета, рассказала нутрициолог Оксана Ковылкина.

Нутрициолог Ковылкина рассказала, как похудеть к лету за 3 месяца
Фото: Нейросеть Шедеврум

Специалист отмечает, что стремление быстро избавиться от нежелательных килограммов зачастую приводит к использованию экстремальных методов, таких как интенсивные тренировки и строгие диеты. Однако такие подходы могут оказаться небезопасными и вызвать различные осложнения.

По словам Ковылкиной, жесткие диеты в первую очередь негативно воздействуют на иммунную систему, поскольку дефицит витаминов, минералов и микроэлементов создает сильный стресс, уменьшая защитные функции организма от вирусов и бактерий. Этот дефицит, в сочетании с интенсивными физическими нагрузками, также может оказать негативное воздействие на репродуктивную систему, приводя к сбоям в менструальном цикле у женщин.

Кроме того, недостаток питательных веществ может повлиять на нервную систему, вызывая раздражительность, изменения настроения, уменьшение активности и концентрации внимания, а также приводить к усталости и головным болям.

Эксперт также подчеркивает, что резкое ограничение калорий замедляет обменные процессы организма и приводит к запасанию ресурсов. В результате тело использует мышечную ткань в качестве альтернативного источника энергии, что приводит к ее быстрому расходованию по сравнению с жировыми запасами. Кроме того, быстрое похудение может вызвать появление морщин и обвисание кожи, так как организм не успевает адаптироваться, а волосы становятся тусклыми, а ногти ломкими.

Окончив разговор, нутрициолог подчеркивает, что после завершения диеты при возвращении к обычному режиму питания организм, как правило, начинает запасать жировую ткань из-за нарушения обменных процессов. Именно поэтому часто происходит возврат к предыдущему весу, а иногда и превышение его.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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