Пора задуматься о похудении: как быстро скинуть ненужные килограммы к лету

Оптимальная норма снижения веса в неделю составляет примерно один килограмм, что позволяет безопасно избавиться от приблизительно 12 килограммов за три месяца до начала лета, рассказала нутрициолог Оксана Ковылкина.
Специалист отмечает, что стремление быстро избавиться от нежелательных килограммов зачастую приводит к использованию экстремальных методов, таких как интенсивные тренировки и строгие диеты. Однако такие подходы могут оказаться небезопасными и вызвать различные осложнения.
По словам Ковылкиной, жесткие диеты в первую очередь негативно воздействуют на иммунную систему, поскольку дефицит витаминов, минералов и микроэлементов создает сильный стресс, уменьшая защитные функции организма от вирусов и бактерий. Этот дефицит, в сочетании с интенсивными физическими нагрузками, также может оказать негативное воздействие на репродуктивную систему, приводя к сбоям в менструальном цикле у женщин.
Кроме того, недостаток питательных веществ может повлиять на нервную систему, вызывая раздражительность, изменения настроения, уменьшение активности и концентрации внимания, а также приводить к усталости и головным болям.
Эксперт также подчеркивает, что резкое ограничение калорий замедляет обменные процессы организма и приводит к запасанию ресурсов. В результате тело использует мышечную ткань в качестве альтернативного источника энергии, что приводит к ее быстрому расходованию по сравнению с жировыми запасами. Кроме того, быстрое похудение может вызвать появление морщин и обвисание кожи, так как организм не успевает адаптироваться, а волосы становятся тусклыми, а ногти ломкими.
Окончив разговор, нутрициолог подчеркивает, что после завершения диеты при возвращении к обычному режиму питания организм, как правило, начинает запасать жировую ткань из-за нарушения обменных процессов. Именно поэтому часто происходит возврат к предыдущему весу, а иногда и превышение его.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.