Много витаминов, защита от рака: это самые полезные ягоды

Врачи назвали чернику, ежевику и клубнику самыми полезными ягодами

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследования экспертов в области питания выявили, какие ягоды действительно считаются наиболее полезными.

Фото: wikimedia.org by Rodrigo.Argenton is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Проведенный анализ составов популярных ягод показал, что они богаты антиоксидантами, витаминами и важными микроэлементами, необходимыми для здоровья человеческого организма.

На первом месте стоит черника, содержащая обильное количество природных соединений, способствующих укреплению иммунитета и защите от рака. Витамин К способствует здоровью костей, а антоцианы предотвращают развитие диабета. Следующей в списке идет ежевика, которая также снижает уровень крови и обогащает организм витамином C.

Малина полезна при простуде и рекомендуется добавлять в чай или употреблять при проблемах с давлением. Клубника поддерживает здоровье сердца, а черная смородина благотворно воздействует на сосуды.

Кроме того, следует помнить о ягодах годжи, которые являются богатым источником витаминов А и C. Виноград, содержащий много клетчатки, положительно влияет на состояние кишечника. Клюква является источником витамина C и также полезна для поддержания иммунитета. Антибактериальные свойства этой ягоды могут использоваться для профилактики инфекций мочевыводящих путей.

Рекомендуется употреблять ягоды в свежем виде или после заморозки, избегая тепловой обработки, так как при приготовлении варенья с добавлением сахара ягоды лишаются своих полезных свойств.