Половая дисфункция и страшная онкология: к чему приводит употребление любимой водочки

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Хирург Умнов заявил, что водка провоцирует рак половых органов

1:12
Здоровье

Воздействие алкоголя на организм человека всегда являлось предметом серьезных исследований, и новые данные, представленные этим медицинским специалистом, лишь подтверждают эти опасения. Преподаватель медицинского факультета и опытный хирург Александр Умнов поделился своими научными наблюдениями о влиянии употребления крепкого алкоголя на развитие раковых заболеваний.

Хирург Умнов заявил, что водка провоцирует рак половых органов
Фото: openverse.org by jasleen_kaur is licensed under CC BY-SA 2.0.

Умнов отметил, что крепкие алкогольные напитки могут способствовать появлению раковых опухолей в различных внутренних органах. Он подчеркнул, что водка, считаемая канцерогеном, вызывает мутации в клетках, особенно в тех, которые чаще всего подвергаются воздействию этого вещества. Это увеличивает риск развития онкологических заболеваний в желудке, поджелудочной железе, печени, пищеводе и других органах ЖКТ, сообщает "Стерлеград".

Помимо этого, Умнов указал на взаимосвязь между алкогольной зависимостью и изменением гормонального фона, что, в свою очередь, увеличивает вероятность развития рака половых органов. Эти выводы основаны на многолетних исследованиях в области медицины и предоставляют важную информацию для общественного здравоохранения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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