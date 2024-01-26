Половая дисфункция и страшная онкология: к чему приводит употребление любимой водочки

Хирург Умнов заявил, что водка провоцирует рак половых органов

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Воздействие алкоголя на организм человека всегда являлось предметом серьезных исследований, и новые данные, представленные этим медицинским специалистом, лишь подтверждают эти опасения. Преподаватель медицинского факультета и опытный хирург Александр Умнов поделился своими научными наблюдениями о влиянии употребления крепкого алкоголя на развитие раковых заболеваний.

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Умнов отметил, что крепкие алкогольные напитки могут способствовать появлению раковых опухолей в различных внутренних органах. Он подчеркнул, что водка, считаемая канцерогеном, вызывает мутации в клетках, особенно в тех, которые чаще всего подвергаются воздействию этого вещества. Это увеличивает риск развития онкологических заболеваний в желудке, поджелудочной железе, печени, пищеводе и других органах ЖКТ, сообщает "Стерлеград".

Помимо этого, Умнов указал на взаимосвязь между алкогольной зависимостью и изменением гормонального фона, что, в свою очередь, увеличивает вероятность развития рака половых органов. Эти выводы основаны на многолетних исследованиях в области медицины и предоставляют важную информацию для общественного здравоохранения.