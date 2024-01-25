Врач предупредила россиян: моржевание опасно для гипотоников

Моржевание — распространённая среди россиян практика купания в холодной воде (обычно в зимнее время) и последующего отдыха на обнаженной земле или на льду. Но так ли оно безопасно? О пользе и вреде моржевания рассказала читателям Pravda. Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.
Фото: commons.wikimedia.org by A. Solomonov / А. Соломонов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Польза моржевания
Укрепление иммунной системы. Контакт с холодной водой способствует улучшению кровообращения и активизации иммунной системы. Это может повысить устойчивость к вирусным и бактериальным инфекциям.
Улучшение настроения. Купание в холодной воде может стимулировать выделение эндорфинов, природных анальгетиков и антидепрессантов, которые могут снизить стресс и улучшить настроение.
Повышение энергии и сосредоточенности. Контакт с холодной водой может активизировать нервную систему, повышая уровень энергии и концентрацию.
Потенциальный вред моржевания
Гипотермия. Длительное пребывание в холодной воде может привести к потере тепла из организма и гипотермии. Это может быть опасно для здоровья, особенно для людей с сердечно-сосудистыми проблемами или низким кровяным давлением.
Риск травмы. Вход в холодную воду может быть шоковым для организма, особенно если организм не привык к таким температурам. Это может привести к потере равновесия, ушибам или другим травмам.
Повышенное кровотечение. Контакт с холодной водой может вызвать сужение кровеносных сосудов и увеличение кровяного давления, что может привести к повышенному кровотечению у людей с тромбоцитопенией или нарушениями свертываемости крови.
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ