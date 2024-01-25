Врач предупредила россиян: моржевание опасно для гипотоников

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Польза и потенциальный вред моржевания

1:41
Здоровье

Моржевание — распространённая среди россиян практика купания в холодной воде (обычно в зимнее время) и последующего отдыха на обнаженной земле или на льду. Но так ли оно безопасно? О пользе и вреде моржевания рассказала читателям Pravda. Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Польза и потенциальный вред моржевания
Фото: commons.wikimedia.org by A. Solomonov / А. Соломонов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Польза моржевания

  • Укрепление иммунной системы. Контакт с холодной водой способствует улучшению кровообращения и активизации иммунной системы. Это может повысить устойчивость к вирусным и бактериальным инфекциям.
  • Улучшение настроения. Купание в холодной воде может стимулировать выделение эндорфинов, природных анальгетиков и антидепрессантов, которые могут снизить стресс и улучшить настроение.
  • Повышение энергии и сосредоточенности. Контакт с холодной водой может активизировать нервную систему, повышая уровень энергии и концентрацию.

Потенциальный вред моржевания

  • Гипотермия. Длительное пребывание в холодной воде может привести к потере тепла из организма и гипотермии. Это может быть опасно для здоровья, особенно для людей с сердечно-сосудистыми проблемами или низким кровяным давлением.
  • Риск травмы. Вход в холодную воду может быть шоковым для организма, особенно если организм не привык к таким температурам. Это может привести к потере равновесия, ушибам или другим травмам.
  • Повышенное кровотечение. Контакт с холодной водой может вызвать сужение кровеносных сосудов и увеличение кровяного давления, что может привести к повышенному кровотечению у людей с тромбоцитопенией или нарушениями свертываемости крови.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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