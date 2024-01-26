Какие продукты ни в коем случае нельзя есть на завтрак

Не рекомендуется пропускать завтрак, но важно тщательно выбирать продукты для первого приема пищи, как рассказала кандидат медицинских наук Ирина Юзуп.
Врач предложила избегать прежде всего бутербродов с колбасой.
"Колбаса содержит низкий процент мяса и высокое содержание соли, крахмала и вкусовых добавок. Постоянное употребление такого завтрака может привести к набору лишнего веса", — пояснила врач.
Эксперт также высказалась против манной каши. По ее мнению, в этой каше нет полезных веществ. В манке отсутствуют сложные углеводы и клетчатка, зато содержится много глютена и крахмала. Также мало пользы несут различные каши быстрого приготовления.
Рекомендуется воздержаться от употребления на завтрак фитнес-батончиков, так как они содержат минимальное количество белка и клетчатки, а также много сахара и усилителей вкуса, аналогично с плавлеными сырками. Большинство плавленых сырков производят из низкокачественного сырья, при этом добавляют большое количество натрия.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.