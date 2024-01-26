Какие продукты ни в коем случае нельзя есть на завтрак

Врач Юзуп рассказала о продуктах, которые нельзя есть на завтрак

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не рекомендуется пропускать завтрак, но важно тщательно выбирать продукты для первого приема пищи, как рассказала кандидат медицинских наук Ирина Юзуп.

Фото: flickr.com by H. Alexander Talbot is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Врач предложила избегать прежде всего бутербродов с колбасой.

"Колбаса содержит низкий процент мяса и высокое содержание соли, крахмала и вкусовых добавок. Постоянное употребление такого завтрака может привести к набору лишнего веса", — пояснила врач.

Эксперт также высказалась против манной каши. По ее мнению, в этой каше нет полезных веществ. В манке отсутствуют сложные углеводы и клетчатка, зато содержится много глютена и крахмала. Также мало пользы несут различные каши быстрого приготовления.

Рекомендуется воздержаться от употребления на завтрак фитнес-батончиков, так как они содержат минимальное количество белка и клетчатки, а также много сахара и усилителей вкуса, аналогично с плавлеными сырками. Большинство плавленых сырков производят из низкокачественного сырья, при этом добавляют большое количество натрия.