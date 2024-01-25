Врач назвал четыре продукта, которые помогают похудеть

Эти четыре продукта помогут сжечь лишние кило

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ешь и худей — такую фразу хотел бы услышать каждый, кому приходится придерживаться некоторых ограничений в погоне за фигурой мечты. Однако не стоит отчаиваться, ведь есть продукты, которые действительно помогают похудеть. Какие — рассказывает читателям Pravda.Ru терапевт и главный врач клиники "Детокс" Артём Меринов.

Фото: flickr. com by Veganbaking. net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Огурец — один из тех продуктов, которые можно есть без вреда для фигуры. По большей части он состоит из воды, которая выводит из организма токсины и шлаки. Но не только из воды состоят огурцы. Они также содержат полезные для организма:

бета-каротин,

витамины А, В1, В2, С,

калий,

магний,

натрий,

фолиевую кислоту и другие минералы.

Но главное, в них есть клетчатка, которая улучшает микрофлору кишечника.

"Имбирь, например, называют продуктом с отрицательной калорийностью. Все дело в действующем веществе, бисаболене, который заставляет организм вырабатывать тепло и тем самым затрачивать больше энергии", — отмечает врач.

Сельдерей — один из самых низкокалорийных продуктов. В 100 г продукта содержится небольшое количество калорий — 12-15 ккал. На его переваривание уходит в два-три раза больше энергии, чем на потребление. Поэтому в нелегкой борьбе с лишним весом сельдерей станет вам надёжным другом.

Грейпфрут - ещё один надежный помощник в борьбе с лишним весом. Всё дело в том, что плод содержит флавоноид нарингенин. Это вещество способствует активному сжиганию жиров, ускорению обмена веществ, снижению уровня холестерина в крови, подавлению аппетита. Поэтому в процессе похудения грейпфруты в рационе поистине незаменимы.