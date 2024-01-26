Потребность делать все ровно и четко обусловлена психическими расстройствами

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Психиатр Полторак объяснил потребность ставить тапочки ровно: эпилептоидность

1:10
Здоровье

Потребность некоторых людей в том, чтобы аккуратно расставлять домашние тапочки, размещать ручку параллельно компьютеру или исправлять ошибки в чужих текстах, объясняется, по словам врача-психиатра Станислава Полторака, понятием акцентуации — излишнего выделения отдельных черт характера.

Психиатр Полторак объяснил потребность ставить тапочки ровно: эпилептоидность
Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

Этот специалист указывает на то, что мы все обладаем характерологическими особенностями, и желание исправить ошибки окружающих может быть связано с так называемой "эпилептоидностью". Этот термин включает в себя не только коррекцию орфографических ошибок, но и другие стремления, такие как строгое расположение тапочек или ручки.

Полторак отмечает, что людей с эпилептоидностью трудно изменить или отклонить от своих установленных привычек. Взаимодействие с такими людьми может вызывать определенные сложности, однако эта особенность характера может оказаться значимым ресурсом в некоторых сферах деятельности.

Психиатр подчеркивает, что есть занятия, для которых эпилептоидные личности идеально подходят. Это области, где требуется внимательность, точное следование порядку и алгоритму, хотя они, вероятно, не самые креативные.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Бесаев Роман
Проводит диагностику и лечение головных болей, головокружений, невралгий, неврозов, остеохондроза, склероза, эпилепсии, межпозвоночных грыж, атеросклероза, вегето-сосудистой дистонии и других заболеваний нервной системы
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