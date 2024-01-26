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Атрофия, гипоксия : какие заболевания можно определить по улыбке

Стоматолог Насыров заявил, что по улыбке можно определять проблемы со здоровьем

1:58
Здоровье

Опытный стоматолог способен выявить потенциальные проблемы со здоровьем человека, анализируя состояние его зубов и улыбки. Как утверждает стоматолог, кандидат медицинских наук Мурат Насыров, отклонение челюсти может указывать на нарушения в носовом дыхании, а неравномерность челюсти может свидетельствовать о искривлении позвоночника и связанных с этим проблемах.

Стоматолог Насыров заявил, что по улыбке можно определять проблемы со здоровьем
Фото: openverse by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0

По его мнению, жевательные мышцы имеют тесную связь с мышцами шеи и плеч, а существует также целый комплекс мышц, простирающихся от нижней челюсти до подъязычных костей.

"Например, улыбка, наклоненная в одну сторону, может указывать на искривление позвоночника у пациента. Это объясняется тем, что подъязычная мышца и лопатка связаны подъязычно-лопаточной мышцей. Когда челюсть искривляется из-за неправильного прикуса, она поднимает лопатку вверх с помощью подъязычной кости.

Поскольку лопатка непосредственно связана с позвоночником, возникает искривление и поднимается одно плечо", — пояснил врач.

В качестве еще одного примера Насыров привел отклоненную назад нижнюю челюсть. Такой вид прикуса обычно свидетельствует о нарушениях в носовом дыхании, так как нижняя челюсть мешает свободному потоку воздуха к носу. Это может привести к гипоксии и недостатку кислорода в организме, вызывая разнообразные проблемы, начиная от затрудненного дыхания и аллергий, заканчивая болями в области виска, пазух носа и нарушением осанки.

Насыров добавил, что неравномерность челюсти также может вызывать дополнительные проблемы, в первую очередь, искривление позвоночника, а затем и проблемы в области поясницы.

"Все это может привести к искривлению ног, сгибанию коленей и деформации стопы. Поэтому, исследуя причины дискомфорта внутри обуви, стоит обратить внимание на стоматологические аспекты — именно в неправильном прикусе может быть корень проблемы", — отметил Насыров.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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