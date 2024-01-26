Выдуманные болезни: врачи ставят эти диагнозы, которых не существует

Терапевт Кабаненко назвала заболевания, которых на самом деле не существует: остеохондроз и ВСД

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые болезни на самом деле не существуют, утверждает врач-терапевт из Центральной клинической больницы управления делами президента РФ Екатерина Кабаненко.

Фото: wikimedia.org by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam is licensed under public domain

Специалист утверждает, что вегетососудистой дистонии на самом деле нет, а за остеохондрозом и авитаминозом часто скрываются совершенно другие патологии. По ее словам, в международной классификации нет диагноза ВСД (вегетососудистая дистония). За этой формулировкой могут стоять такие состояния, как сахарный диабет, гипотиреоз, аутоиммунные заболевания, а иногда даже онкология.

Поэтому, если врач утверждает такой диагноз, рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту узкого профиля. В случае отсутствия выявленных проблем, пациенту может быть рекомендовано обратиться к психотерапевту или психиатру.

Термин "остеохондроз" часто используется для описания болей в спине, но для точного постановления такого диагноза необходимо провести комплексное обследование. Недостаток витаминов весной часто называют авитаминозом, однако за этим термином на самом деле может скрываться полное отсутствие одного или нескольких витаминов.

Врач также напоминает, что важно относиться к своему здоровью бережно, чтобы предотвратить переход болезни в опасную стадию.