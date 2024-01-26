Выдуманные болезни: врачи ставят эти диагнозы, которых не существует

Некоторые болезни на самом деле не существуют, утверждает врач-терапевт из Центральной клинической больницы управления делами президента РФ Екатерина Кабаненко.
Специалист утверждает, что вегетососудистой дистонии на самом деле нет, а за остеохондрозом и авитаминозом часто скрываются совершенно другие патологии. По ее словам, в международной классификации нет диагноза ВСД (вегетососудистая дистония). За этой формулировкой могут стоять такие состояния, как сахарный диабет, гипотиреоз, аутоиммунные заболевания, а иногда даже онкология.
Поэтому, если врач утверждает такой диагноз, рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту узкого профиля. В случае отсутствия выявленных проблем, пациенту может быть рекомендовано обратиться к психотерапевту или психиатру.
Термин "остеохондроз" часто используется для описания болей в спине, но для точного постановления такого диагноза необходимо провести комплексное обследование. Недостаток витаминов весной часто называют авитаминозом, однако за этим термином на самом деле может скрываться полное отсутствие одного или нескольких витаминов.
Врач также напоминает, что важно относиться к своему здоровью бережно, чтобы предотвратить переход болезни в опасную стадию.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.