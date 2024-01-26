Полноценный сон и обильное питье: это главные правила похудения для мужчин

Диетолог Соломатина назвала главные правила похудения для мужчин: сон и вода

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для того чтобы избавиться от лишних килограммов, мужчине достаточно предпринять несколько простых шагов, как рассказывает диетолог Елена Соломатина.

Фото: Нейросеть Шедеврум

По мнению врача, процесс похудения у мужчин более быстрый и легкий по сравнению с женщинами, обусловленный их большей мышечной массой и высоким энергозатратами. Для достижения оптимального веса им достаточно исключить употребление алкоголя, увеличить физическую активность, обеспечить полноценный сон, следовать правильному рациону и увеличить употребление воды.

Регулярное употребление пива способствует набору лишнего веса не только за счет калорий, как обычно думают, но и из-за повышенных уровней кортизола и глюкозы, пояснила диетолог.

Вместо употребления пива в сочетании с закусками на диване, что также способствует накоплению жировой массы, врач предложила уделить внимание физической активности. У мужчин более быстро формируется мышечная масса, и чем она больше, тем эффективнее организм усваивает пищу и сжигает калории.

При необходимости снижения веса в рационе следует включать белки, клетчатку, жиры и углеводы, при этом придерживаясь регулярного питания.