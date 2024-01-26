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Сахарный диабет и проблемы с сосудами: о чем говорят трещины на пятках

Терапевт Романенко рассказала, о чем могут сигнализировать трещины на пятках: диабет и гипотиреоз

1:02
Здоровье

Многие люди сталкиваются с проблемой трещин на пятках, которые могут быть вызваны различными факторами, такими как ходьба босиком, носка неудобной обуви и недостаточная гигиеничность. Однако, как утверждает врач-терапевт Татьяна Романенко, в некоторых случаях трещины могут быть внешними проявлениями внутренних заболеваний.

Терапевт Романенко рассказала, о чем могут сигнализировать трещины на пятках: диабет и гипотиреоз
Фото: openverse.org by mmarchin is licensed under CC BY-SA 2.0.

Специалист отмечает, что трещины на пятках могут возникнуть при нарушении питания тканей и микроциркуляции, особенно при проблемах с кровеносными сосудами, таких как атеросклероз и сахарный диабет. Одной из распространенных причин сухости кожи и трещин на пятках является также сниженная функция щитовидной железы, известная как гипотиреоз. Кроме того, дефицит витаминов и микроэлементов, таких как железо, витамины группы B, D, A и E, может также способствовать ухудшению состояния кожи.

Таким образом, проблемы с пятками могут быть связаны не только с внешними воздействиями, но и с внутренними заболеваниями и дефицитом питательных веществ.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Колобов Алимбек
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр. Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
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