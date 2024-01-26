Сахарный диабет и проблемы с сосудами: о чем говорят трещины на пятках

Многие люди сталкиваются с проблемой трещин на пятках, которые могут быть вызваны различными факторами, такими как ходьба босиком, носка неудобной обуви и недостаточная гигиеничность. Однако, как утверждает врач-терапевт Татьяна Романенко, в некоторых случаях трещины могут быть внешними проявлениями внутренних заболеваний.
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Специалист отмечает, что трещины на пятках могут возникнуть при нарушении питания тканей и микроциркуляции, особенно при проблемах с кровеносными сосудами, таких как атеросклероз и сахарный диабет. Одной из распространенных причин сухости кожи и трещин на пятках является также сниженная функция щитовидной железы, известная как гипотиреоз. Кроме того, дефицит витаминов и микроэлементов, таких как железо, витамины группы B, D, A и E, может также способствовать ухудшению состояния кожи.
Таким образом, проблемы с пятками могут быть связаны не только с внешними воздействиями, но и с внутренними заболеваниями и дефицитом питательных веществ.
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