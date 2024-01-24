64-летняя американка Эми Хардисон замедлила свое старение и поделилась опытом

Жительница США замедлила старение и не стала скрывать свой секрет

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эми Хардисон, проживающая в США, в беседе с Fortune проинформировала о своём секрете, как замедлить старость на 26%.

Фото: pixabay.com by Pixel2013 is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Около 4 тысяч добровольцев приняли участие в "Олимпиаде омоложения". Всем им провели анализ ДНК, чтобы рассчитать разницу между хронологическим и биологическим возрастом.

Оказалось, что биологический возраст американки составил всего 74%, что превзошло результат одного из организаторов исследования, 46-летнего миллиардера Брайана Джонсона. При этом мужчина тратит на поддержание молодости по два миллиона долларов каждый год. Среди его процедур переливание себе крови 17-летнего сына. Также он ежемесячно съедает 30 кг пюре из овощей, носит кепку с красными лампочками для стимуляции роста волос и встает в 5 утра.

Хардисон рассказала, что употребляет постное мясо, овощи и фрукты. Она полностью избавилась от полуфабрикатов и всё готовит сама. Последние 50 лет американка ежедневно по часу уделяет занятиям аэробикой, плаванием или эллиптическому велотренажеру.

Проект привлекает людей, одержимых сбором и анализом информации о своем здоровье, и при этом они имеют достаточно средств, чтобы экспериментировать с образом жизни. Участники Олимпийских игр по омоложению надеются, что заветный источник молодости наконец-то окажется в пределах досягаемости.