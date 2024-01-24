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Забытые факты: морковь, черника и острота зрения — что говорят исследования

Диетолог Ионова развеяла миф о пользе моркови и черники для зрения

1:53
Здоровье

Морковь долгое время считалась наилучшим продуктом для поддержания зрения. С детства людям рассказывают о связи этого овоща с остротой зрения, включая родителей, учителей и иногда даже медиков, воспитанных на такой информации. Иногда морковь дополняют другими овощами и фруктами, такими как черника.

Диетолог Ионова развеяла миф о пользе моркови и черники для зрения
Фото: openverse.org by Scott 97006 is licensed under CC BY 2.0.

Врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с Общественной Службой Новостей подчеркивает, что польза моркови и других продуктов для зрения — это миф. Она отмечает отсутствие научных исследований, подтверждающих прямую связь между употреблением моркови и качеством зрения. Врач подчеркивает, что продукты, включая морковь и чернику, не оказывают доказанного воздействия на остроту зрения.

Ионова указывает на исследования, которые показывают, что качество зрения зависит от времени, проведенного человеком при естественном освещении, особенно у детей, склонных к длительному пребыванию в помещениях с недостаточным освещением.

По мнению врача, миф о полезности моркови для зрения возник из гипотетической пользы бета-каротина, содержащегося в моркови, который может преобразовываться в витамин А — ретинол. Витамин А, действительно, важен для органов зрения, но прямой связи с остротой зрения нет.

Научные исследования также не выявили прямого влияния черники на остроту зрения, но при этом отмечают ее полезность для организма и богатство биофлавоноидами.

Несмотря на отсутствие подтвержденной связи с остротой зрения, морковь остается полезным продуктом, влияющим благотворно на микрофлору кишечника, особенно при употреблении в сыром виде, так как содержит много клетчатки.

Эксперт заключает, что в условиях современного питания, богатого сладостями и рафинированными продуктами, морковь может быть полезной для поддержания здоровья микрофлоры.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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