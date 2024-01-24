Врач назвала продукты, приводящие к отёкам и газообразованию: будьте осторожны

Некоторые продукты могут способствовать удержанию жидкости в организме или вызывать газообразование, что ведет к ощущению вздутия и дискомфорта. Какие именно — рассказала читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.
Высокое содержание натрия в солёных продуктах может способствовать задержке жидкости в организме, ведя к отёкам.
Фасоль, чечевица, нут и другие бобовые содержат фитаты и раффинозу, которые могут вызывать газы и вздутие живота.
Капуста, брокколи, цветная капуста и брюссельская капуста содержат сложные углеводы и фибру, которые могут вызывать газы.
Углекислота в газированных напитках может увеличивать объём газа в желудке, вызывая вздутие.
Сорбитол и ксилитол, используемые в продуктах, могут вызывать вздутие и газы, так как они медленно перевариваются.
Они не рекомендованы, если есть непереносимость лактозы.
Яблоки, груши и персики содержат фруктозу и сорбитол, которые могут вызывать газы и вздутие у некоторых людей.
Высокое содержание клетчатки также может вызывать газы.
Реакция на эти продукты может сильно варьироваться от человека к человеку. Важно наблюдать за своим организмом и, при необходимости, вести пищевой дневник, чтобы определить, какие именно продукты вызывают у вас дискомфорт.
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