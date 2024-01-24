Врач назвала продукты, приводящие к отёкам и газообразованию: будьте осторожны

Топ-10 продуктов, вызывающих отёчность и газообразование

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Некоторые продукты могут способствовать удержанию жидкости в организме или вызывать газообразование, что ведет к ощущению вздутия и дискомфорта. Какие именно — рассказала читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Фото: "Salt, Four Ways [107/366]" by timsackton is licensed under CC BY-SA 2.0.

Солёные продукты.

Высокое содержание натрия в солёных продуктах может способствовать задержке жидкости в организме, ведя к отёкам.

Бобовые.

Фасоль, чечевица, нут и другие бобовые содержат фитаты и раффинозу, которые могут вызывать газы и вздутие живота.

Некоторые овощи.

Капуста, брокколи, цветная капуста и брюссельская капуста содержат сложные углеводы и фибру, которые могут вызывать газы.

Газированные напитки.

Углекислота в газированных напитках может увеличивать объём газа в желудке, вызывая вздутие.

Продукты с искусственными подсластителями.

Сорбитол и ксилитол, используемые в продуктах, могут вызывать вздутие и газы, так как они медленно перевариваются.

Молочные продукты.

Они не рекомендованы, если есть непереносимость лактозы.

Жирная и острая пища.

Некоторые фрукты.

Яблоки, груши и персики содержат фруктозу и сорбитол, которые могут вызывать газы и вздутие у некоторых людей.

Цельнозерновые продукты.

Высокое содержание клетчатки также может вызывать газы.

Реакция на эти продукты может сильно варьироваться от человека к человеку. Важно наблюдать за своим организмом и, при необходимости, вести пищевой дневник, чтобы определить, какие именно продукты вызывают у вас дискомфорт.