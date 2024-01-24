Врач назвала продукты, приводящие к отёкам и газообразованию: будьте осторожны

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Топ-10 продуктов, вызывающих отёчность и газообразование

1:43
Здоровье » Здоровье и профилактика

Некоторые продукты могут способствовать удержанию жидкости в организме или вызывать газообразование, что ведет к ощущению вздутия и дискомфорта. Какие именно — рассказала читателям Pravda.Ru эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Топ-10 продуктов, вызывающих отёчность и газообразование
Фото: "Salt, Four Ways [107/366]" by timsackton is licensed under CC BY-SA 2.0.
  • Солёные продукты.

Высокое содержание натрия в солёных продуктах может способствовать задержке жидкости в организме, ведя к отёкам.

  • Бобовые.

Фасоль, чечевица, нут и другие бобовые содержат фитаты и раффинозу, которые могут вызывать газы и вздутие живота.

  • Некоторые овощи.

Капуста, брокколи, цветная капуста и брюссельская капуста содержат сложные углеводы и фибру, которые могут вызывать газы.

  • Газированные напитки.

Углекислота в газированных напитках может увеличивать объём газа в желудке, вызывая вздутие.

  • Продукты с искусственными подсластителями.

Сорбитол и ксилитол, используемые в продуктах, могут вызывать вздутие и газы, так как они медленно перевариваются.

  • Молочные продукты.

Они не рекомендованы, если есть непереносимость лактозы.

  • Жирная и острая пища.
  • Некоторые фрукты.

Яблоки, груши и персики содержат фруктозу и сорбитол, которые могут вызывать газы и вздутие у некоторых людей.

  • Цельнозерновые продукты.

Высокое содержание клетчатки также может вызывать газы.

Реакция на эти продукты может сильно варьироваться от человека к человеку. Важно наблюдать за своим организмом и, при необходимости, вести пищевой дневник, чтобы определить, какие именно продукты вызывают у вас дискомфорт.

Соль: каковы её польза и вред
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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