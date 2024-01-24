Врач посоветовала простой способ снять стресс и улучшить настроение

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Врач Лепилова: контрастный душ эффективно снимает стресс

Здоровье

Контрастный душ может помочь снять стресс и улучшить физическое и ментальное состояние, сообщила врач-терапевт Полина Лепилова в интервью для издания "Лента.ру".

Врач Лепилова: контрастный душ эффективно снимает стресс
Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эксперт пояснила, что горячая вода расширяет кровеносные сосуды, нормализует циркуляцию крови и способствует активизации внутренних органов. А холодная вода сужает сосуды, наращивает мышечный тонус и поддерживает иммунитет. Это позволяет улучшить общий тонус организма, снять стресс и усталость, а также поднять настроение и работоспособность.

Кроме того, контрастный душ способствует активации обмена веществ в организме, что может помочь снизить лишний вес и улучшить общую энергию и жизненный тонус. Процедура способствует улучшению состояния кожи, укрепляет ее, повышает упругость и устойчивость к внешним воздействиям. Действие контрастного душа на нервную систему может помочь расслабиться перед сном и улучшить качество сна.

Важно помнить, что контрастный душ не рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным артериальным давлением или другими здоровыми проблемами. В случае сомнений или наличия хронических заболеваний, лучше проконсультироваться с врачом перед началом использования этого метода.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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