Врач посоветовала простой способ снять стресс и улучшить настроение

Контрастный душ может помочь снять стресс и улучшить физическое и ментальное состояние, сообщила врач-терапевт Полина Лепилова в интервью для издания "Лента.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported