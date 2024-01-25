Асфиксия и мучительная смерть: как пагубная привычка может нанести коварный удар

Курение может вызвать проблемы с дыханием, предупреждает главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
Дым от табака вызывает постоянный воспалительный процесс в бронхах, приводя к скоплению слизи и сужению дыхательных путей, что затрудняет дыхание курильщика. Если бронхи подвергаются такому воздействию в течение длительного времени, может развиться бронхиальная астма.
Холдин подчеркнул, что люди, зависимые от никотина, более подвержены риску развития бронхиальной астмы, поскольку ядовитые смолы оказывают отравляющее воздействие не только на дыхательные органы, но и на весь организм. Этот риск также актуален для пользователей вейпов и пассивных курильщиков.
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