Рост опухолей и больное сердце: сколько в день молока можно взрослым

Терапевт Киселева: взрослым не рекомендуется употреблять более двух стаканов молока в день

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ряд последних исследований указывает, что молоко не является наиболее благоприятным продуктом для взрослых, так как его избыточное употребление может вызвать онкологические и другие проблемы, сообщила врач-терапевт и эндокринолог Елена Киселева.

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По ее словам, содержащийся в молоке эстроген способствует увеличению уровня гормона пролактина в крови, что подавляет производство тестостерона и увеличивает риск развития рака груди у женщин. Также он способствует увеличению грудных желез у мужчин. Аминокислота лейцин, также присутствующая в молоке, стимулирует активное деление и рост клеток, что может провоцировать появление опухолей и увеличивать риск развития рака эндометрия и простаты.

Присутствующие в молоке животные жиры увеличивают уровень вредных липидов в крови, что может способствовать развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Молочный сахар, или лактоза, приводит к выработке инсулина, что в свою очередь может привести к развитию инсулинорезистентности и набору веса, предупредила врач. Избыток нерасщепленной лактозы в кишечнике может вызвать нарушение его функции, сопровождаемое метеоризмом, дискомфортом, тошнотой и рвотой. Киселева добавила, что при расщеплении лактозы образуется галактоза, которая может способствовать развитию катаракты, остеохондроза и, в сочетании с полезным холестерином, превращать его в вредный.

Глобулины и казеин, содержащиеся в молоке, также часто перевариваются не полностью, нанося повреждения эпителию кишечника и вызывая хронические воспаления, аллергии и онкологические проблемы, подчеркнула медик.

Эндокринолог отметила, что молочные продукты являются основным источником кальция, и рекомендует употреблять их в умеренных количествах, не превышая дневную норму, которая составляет 1-2 стакана молока или 100 грамм сыра. Таким образом, в умеренных количествах молоко приносит больше пользы, чем вреда, заверила специалист.