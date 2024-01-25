Долгая жизнь на голодном пайке: как недоедание замедляет процессы старения

Врачи США отметили, что голод может замедлить процессы старения

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Голод может продлить продолжительность жизни животных, согласно новым исследованиям Мичиганского университета в США. Ученые отмечают, что даже простое чувство голода может замедлить процессы старения.

Фото: openverse by jetheriot is licensed under CC BY 2.0

Эксперимент проводился на двух группах плодовых мушек. Первой группе предоставляли пищу с пониженным содержанием аминокислот ВСАА, что вызывало у насекомых постоянное чувство голода, выраженное увеличением потребления дрожжей. Второй группе мушек стимулировали активацию нервных клеток, ответственных за чувство голода, с использованием красного света.

Эти мушки потребляли в два раза больше пищи, однако обе группы мушек, согласно результатам, жили заметно дольше, чем контрольные группы.

Ученые подчеркивают, что хотя исследование проводилось только на мухах, есть основания полагать, что подобный эффект может проявляться и у представителей других видов.